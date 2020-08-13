盤前財經大事搶先讀2020年08月13日

今日操盤前瞻
法說會：佳世達、牧德、瀚宇博、神隆
除權息：兆豐金、華南金、嘉聯益、程泰、光洋科等
暫停交易：鎧勝 - KY
全球股市估值超越巴菲特警戒線 金融巨鱷緊咬川普
全球股市估值超越了巴菲特警戒線，市場賣出訊號浮現，「金融巨鱷」索羅斯 (George Soros) 週三 (12 日) 列舉他為何不再參與這場市場泡沫的理由，並重炮抨擊美國總統川普。閱讀全文...
〈鴻海法說〉轉型效益發威 明年毛利率衝 7%
鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，目前數位轉型 F1.0、F2.0 效益顯現，預估明年毛利率可望達到 7%，F3.0 後續也將逐步發酵，2025 年毛利率 10% 目標依舊不變。閱讀全文...
蘋果 PCB 上半年每股純益健鼎稱霸 臻鼎 2.38 元居次
臻鼎 - KY(4958-TW) 昨 (12) 日公布 2020 年上半年財報，稅後純益 21.47 億元，年增 34.21%，每股純益 2.38 元，上半年每股純益居蘋果 PCB 供應鏈后座，僅次健鼎 (3044-TW) 的 4.36 元。閱讀全文...
和泰車 Q2 獲利創同期高 上半年已賺逾 1 個股本
車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (12) 日公布第二季財報，單季稅後純益 32.46 億元，年增 6.57%，每股純益 5.94 元，創同期新高，也寫下單季第三高紀錄，在銷售傳統淡季表現熱絡。閱讀全文...
樺漢二大業務訂單金額創高 Q3 營收估季增 10% 全年微幅成長
鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (12) 日召開法說，展望第三季，受惠醫療設備、公共事業訂單強勁，半導體產業需求暢旺，帶動品牌、系統整合業務在手訂單金額雙雙創高。閱讀全文...