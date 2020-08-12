〈鴻海法說〉揭示未來四大動能 半導體、車用事業力拚兆元規模

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，近期營運成長將來自伺服器、零組件、半導體、汽車零組件等四大動能，劉揚偉認為，目前看來伺服器以及元件都會比消費性產品成長快速，車用則到 2 年後成長較快。

劉揚偉表示，根據 MIC 研究報告，鴻海持續保持伺服器出貨業界第一，今年伺服器可望貢獻近 1 兆元營收，其中約有三分之一的營收是來自大型雲端網路運營商 (CSP)，來自 CSP 的營收可望年增雙位數。

劉揚偉指出，5G 實現很多 4G 做不到的事，如智慧製造、電動車、物聯網等，屆時在伺服器、存儲、數據通訊 (datacom)/ 電信 (telecom) 等商機都會浮現，而鴻海目前在相關應用也都已有佈局。

第二個成長動能零組件方面，劉揚偉指出，也是兆元及的動能，目前包含機構件、散熱模組 (手機、個人電腦、平版)，光學 (觸控模組、相機模組、點陣投影機模組)，電 (訊號傳輸線、連接器、聲學)，PCB(軟板、硬板)，半導體 (封測、半導體設備、芯片設計) 等。

其中，在半導體應用，劉揚偉指出，若以去年規模 700 億元看，已進入台灣半導體營收前十大排行，當中包含 47% 設備及製程服務，34% IC 設計，15% 封測，3% IC 設計服務，等於已建構一個垂直整合的產業。

劉揚偉進一步指出，半導體未來會著重 SiP、SoC 等，發展方向還是會跟集團佈局的 3+3 有關，包含 AI、8K、5G、CIS 等新應用，劉揚偉更透露，目前集團轉投資的夏普福山半導體廠，也已經開始在做車載及安控相關的 CIS。

在車用零組件方面，則切入 LCD 顯示模組、智慧液晶鑰匙、車體結構部件、車用連接器、車用鏡頭、車機軟件、車載電子、雲端服務等，其中汽油車與電動車占比約為 56% 與 44%，客戶遍佈各大車廠與零件廠，預計也將是下一個兆元事業。