裕日車除息首日貼息 下半年營運逐季增溫

裕日車 (2227-TW) 今 (12) 日進行除息交易，每股配現金股利 21.27 元，除息參考價 259.5 元，早盤雖一度開紅，但隨後走弱，盤中跌幅達 2.5%，最低來到 52.5 元，除息首日貼息，反映上半年獲利衰退的壓力，不過，隨著 7 月營收來到今年高點，第 4 季兩車款將改款上市，加上轉投資東風日產挹注獲利能力轉強，營運可望逐季轉好。

裕日車上半年稅後純益 16.6 億元，年減 46.22%，每股純益 5.53 元。不過，裕日車第二季稅後純益 14.82 億元，每股純益 4.94 元，僅年減 5.82%，並較上季大增 727%，顯示第二季隨著中國車市落底回穩，轉投資東風日產挹注動能已明顯轉強。

觀察裕日車第二季採權益法認列關聯企業及合資損益達 17.48 億元，年減收斂至 12.03%，裕日車認為，東風日產全年新車銷售目標 127 萬台與去年相當，對裕日車獲利貢獻雖無法追上去年，但差距應不會太大。

而在台灣市場，裕日車指出，在車市買氣暢旺下，旗下最受歡迎的進口車款 Nissan Altima 仍有足夠庫存可因應需求，而旗下二大車款都將大改款，包括進口車款 Nissan Juke 預計 9-10 月上市，以及品牌主力車款 Sentra，挹注新銷售動能可期。

展望後市，由於傳統旺季挹注，裕日車 7 月合併營收衝上 28.2 億元，為今年單月高點，顯示營收動能持續轉強中，裕日車認為，第三季有農曆 7 月影響部分銷售天數，更看好第四季。