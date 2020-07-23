〈車市〉機車市場下半年更旺 三陽上修出貨目標 全年挑戰90萬台

上半年機車市場不受新冠肺炎疫情衝擊，新車掛牌數 40.3 萬台，機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (23) 日指出，儘管政府補助汰舊換新再延 5 年，不過明年起補助減少，預料換車潮將在下半年湧現，市況可望較上半年更好，對整體市場預期從原先的 80 萬台規模，上修至 85-90 萬台，可望逼近去年創的 90 萬台高點紀錄。

三陽說明，機車市場只有在疫情爆發的第一個月受到影響，隨後反而湧現購車需求，上半年整體車市年增 2%，優於預期，隨著疫情趨緩和，明年補助將減少，預料下半年消費者購車力道將擴大。

其中，三陽七期新車款已備妥，共規劃 9 大新車款，隨著內銷量持續擴大，上半年市占率已提升至 27% 左右，較去年 22% 明顯成長，今年市占目標為至少維持在 25% 上。

比較特別的是，中高價車款銷售熱絡，上半年占總銷比重約 30%，有利毛利率進一步提升。

三陽估計，今年內銷可望達到 22-23 萬台，優於去年約 18.8 萬台。

不過，三陽坦言，由於疫情衝擊外銷市場，去年外銷約 30 萬台，而今年至今已衰退 30%，因此，預估全年約外銷 22 萬台，在內銷成長外銷衰退下，全年銷售上看 45 萬台，略低於去年約 47 萬台左右。

三陽預估，今年營收和獲利與去年不會差異太大，不過由於越南處分需要認列約 5 億元損失，可能影響第四季財報。

另外，對於電動車市，三陽認為，目前仍保守，原因是補貼減少後衝擊不小，加上此產業尚未找到獲利模式。

依三陽的規畫時程，第四季鋰電池將少批量生產，最快明年上半年會推出電動機車。