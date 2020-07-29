和泰車估全年車市規模達45萬台 可望寫15年新高

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (29) 日推出改款皮卡車款 HILUX，總經理蘇純興指出，近期車市需求穩定成長，加上各品牌進入下半年後都有改款車將上市，樂觀預期全年車市規模可維持原先 45 萬台預測，若此預測可達成，屆時將是 2006 年以來的 15 年車市銷售新高。

和泰車今發表 TOYOTA 經典皮卡 HILUX，此車款去年 7 月在台灣上市以來，至今年上半年熱銷超過 1200 台，在同級距中市占率達 58%，穩居台灣中型皮卡銷售冠軍。

和泰車說明，全新 HILUX 是歷經全球各種地形與氣候的實測，並整合消費者的回饋後改款，截至 7 月底預接單累積超過 300 台。

蘇純興進一步指出，近年因國內休閒風潮興起，皮卡需求逐漸成長，和泰車導入 HILUX 有助擴大國內皮卡車市，去年皮卡合計銷量約 3200 台，預料今年可成長超過 30% 上看 4300 台。

和泰車上半年表現亮眼，由於代理二大品牌 TOYOTA 和 LEXUS 銷量年增分別達 7.3%、16.9%，推升上半年和泰車合併營收衝上 1126.88 億元，年增 15.25%，未受疫情影響，蘇純興表示，7 月車市表現更為熱絡，預期將較 6 月進一步成長。