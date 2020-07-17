全球車市築底復甦 多家汽車零組件看好下半年樂觀

據中汽協最新統計，6 月中國車市持續回溫，尤其豪華車和日系車逆勢成長，加上歐美陸續解封，汽車製造已回到正常水準，儘管國內相關汽車零組件供應鏈業績受疫情衝擊，上半年合併營收多呈現衰退，不過，多家業者均表態，下半年審慎樂觀；法人認為，隨著各大車廠新改款車陸續推出，零組件廠營運成長可期。

麗清表示，中國品牌車廠 6 月陸續推出多達 40 多款新車，其中，廣汽新能源 Aion V、上汽通用五菱新寶駿 E300/E300Plus 等皆是電動車款，顯示車市朝電動化、節能減碳等技術發展趨勢明確。

麗清也指出，已量產和手握訂單共超過 50 款電動車 LED 車燈專案，對第三季審慎樂觀，業績有望隨著客戶的拉貨需求增加，看營運逐季向上。

劍麟對第三季也同盎審慎樂觀，公司明顯感受主要客戶積極出貨需求，而為因應汽車產業朝向電動車、自動駕駛等結合電子科技的發展趨勢，與客戶合作開發的自駕車和電動車的車用散熱系統，計畫 2021 年底開始量產，看好未來新車搭載散熱系統的滲透率提升。

主攻歐美 AM 市場的胎壓偵測器 (TPMS) 橙的指出，隨著歐美地區解封，主要客戶拉貨力道已增溫，時序更將步入歐洲雪胎出貨旺季，對未來整體營運帶來正面的挹注。

輪圈大廠巧新表示，近來高級豪華汽車品牌車廠包括 Aston Martin、Bentley、Mercedes-Benz、Infiniti 皆推出 SUV 休旅車新車或改款車，並導入電動智能化、輕量化等技術設計趨勢明確，創造汽車零組件供應鏈龐大的市場商機。

巧新擁有淨成形鍛造解決方案，可提升客製化輪圈的價格競爭力，巧新看好未來對單一超跑和豪華汽車品牌車廠出貨前景，對下半年整體營運仍深具信心，目前與主要客戶已密切協調後續訂單出貨時程。