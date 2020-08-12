〈台股盤中〉電子傳產熄火 連2日大跌百點 回測月線支撐

美股四大指數收跌，亞股跌多漲少，台股今 (12) 日開盤下跌 66.56 點，電子股賣壓加重、傳產權值股與中小型股皆無力支撐，指數開低走低，連 2 日大跌逾百點，最低下探至 12630.69 點，失守 12700 點，跌破 10 日線、回測月線，預估成交量放大至 2700 億元。

觀察今日大型權值表現，鴻海下午將召開法說會，外資維持優於大盤評等，股價在盤上震盪，漲幅約 0.7%；台積電下跌逾 1%，跌落 5、10 日線；大立光昨日未填息，早盤翻紅上攻至 3930 元後，漲幅收斂至平盤震盪；台塑四寶均有約 1% 跌幅；祥碩、富邦媒跌幅逾 4%；聯電、瑞昱、譜瑞 - KY、南亞科、群光等也有逾 2% 跌幅。

族群股方面，PCB 族群中 ABF 載板表現續強，南電盤中亮燈漲停鎖住，欣興也有逾半根漲停，景碩漲幅逾 3%；其他 PCB 族群的志超、金像電也有逾 6% 漲幅，柏承、定穎、燿華、華通也在盤上。

杏國研發中胰臟癌新藥 SB05PC 在全球進行三期人體臨床試驗，符合臨床安全性及不須修改計畫書，預計明年中可完成試驗、同年底公布數據結果，激勵股價跳空漲停，同集團的杏輝同樣漲停鎖住；天國一輝的合一有半根漲停、中天漲幅逾 3%。

美吾華董事長李成家爆出內線交易，涉嫌在旗下子公司懷特生技新藥解盲前買進自家股票，利空消息下，2 家股價開低震盪，有半根跌停。

法人表示，台股短線漲多，市場追價意願薄弱，攻高缺乏助力，波動恐怕加劇；短線可關注半導體、IC 設計、5G 相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。