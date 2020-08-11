梅努欽：準備提供更高紓困金 最快本週達成兩黨協議

週一 (10 日) 美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，川普政府和國會準備把更多的錢放在檯面上，若民主黨願意就共和黨的一些要求讓步，可能最快本週可敲定新一輪刺激法案。

新冠疫情已造成至少 16.2 萬美國人死亡，隨著兩黨談判破裂，失業率居高不下，美國總統川普 (Donald Trump) 上週六逕自簽署了四道紓困令，以推遲薪資稅、學貸，續發 400 美元失業補助、並解決聯邦強制驅逐令問題。

美國參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默與美國眾議院議長佩洛西發表聯合聲明，批評川普發布的這些措施，指控這些政策將為家庭提供的實際幫助很少，而且無法解決新冠檢測、重新開放學校和食品援助等議題。

美國眾議院議長佩洛西 (左) 與參議院少數黨 (民主黨) 領袖舒默。 (圖片：AFP)

民主黨在眾議院通過了一項 3.4 兆美元的「英雄法案 (HEROES Act)」，而共和黨則在參議院通過一項 1 兆美元的救助計劃「治癒法案 (HEALS Act)」。

雙方都支援為學校和新冠檢測提供資金，但在增加失業福利、州政府援助上仍存在分歧，而共和黨希望為企業提供責任保護。梅努欽週一稱，雙方有妥協的餘地。

週一美國財政部長梅努欽稱，白宮對民主黨新一輪刺激法案談判抱持開放態度，並願意提供更多紓困金來達成共識。

梅努欽表示：「川普總統決心花更多需要的資金... 我們準備把更多的錢放在檯面上，若民主黨提出一個公平的提議並願意讓步，我們希望能在本週達成協議。」

梅努欽拒絕透露談判何時能恢復，但民主黨稱，自上週五談判破裂以來，雙方一直沒有對話過。