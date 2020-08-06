柯達漲逾10%！川普將簽署行政命令 振興美國製藥業

週四 (6 日) 白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 表示，美國總統川普將簽署一項行政命令，振興美國製藥業。

美國製藥業嚴重依賴中國和印度，這兩國供應全球原料藥總量約 60%，新冠疫情衝擊之下，美國出關鍵藥品供應、生產問題，連帶讓美國人民陷入「缺藥」危機。

納瓦羅週四表示，川普預計將在週四稍晚造訪俄亥俄州期間簽署一項行政命令，以減少美國對中國等國家的藥品依賴。

納瓦羅稱：「如果說我們從新冠疫情中學到了什麼？那就是我們在必要藥品、口罩、手套、護目鏡等醫療用品以及呼吸器等醫療設備方面過度依賴其他國家，這很危險！」

即將簽署的行政命令將敦促購藥者購買美國製造的藥品、放寬聯邦藥品安全和環境法規和其他措施。

該命令將要求美國政府制定必要藥品清單，並從美企購買這些藥物和醫療用品，而不是從中國等外國公司購買，涉及的藥品預料將囊括因應突發公衛事件或生物危害襲擊的藥品。

該命令還將取消美國製藥企業面臨的一些規定，並加速藥品生產的審查過程，如 FDA 可以不用事先通知就進入美國任何製藥企業進行審查。

這並非首次川普針對藥品簽署行政命令，上月 24 日川普於白宮接連簽署削減處方藥價的四道行政命令，旨在降低美國處方藥的高成本，讓全美民眾受惠。這是美國 50 年以來首度降低藥價，預料將徹底改變美處方藥市場。

受此消息激勵，膠卷大廠柯達 (KODK-US) 週四股價開盤應聲大漲 10%，暫報每股 16.47 美元。該公司一週前剛獲得美國鉅額貸款挹注，轉型生產原料藥。