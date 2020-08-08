談判破裂！白宮拒絕佩洛西提議 削減「兆美元」刺激法案支出

週五 (7 日) 美國財政部長梅努欽與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 會晤後表示，國會談判持續陷入僵局，未能在疫情紓困金額達成共識，預告美國總統川普將採取行政行動。

眾議院議長佩洛西週五提議，將原本規模 3 兆美元的《英雄法案》(HEROES Act) 削減 1 兆美元，但隨即遭到美國財政部長梅努欽的拒絕，兩黨談判又陷僵局。

參議院少數黨領袖舒默週五稱，這次會談令人失望。舒默和眾議院議長佩洛西說，白宮再次拒絕他們的提議，即將民主黨版刺激法案規模削減 1 兆美元，以及讓共和黨版刺激法案 (HEALS Act) 增至同樣金額的提議。

佩洛西表示：「我告訴他們 (白宮與共和黨)，當你們準備好給一個更高的數字時再來談吧。」

美國財政部長梅努欽表示，川普總統想達成協議，但不幸的是，我們今天沒有取得任何進展。

鑑於目前缺乏進展，梅努欽和白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 稱，將建議川普總統採取行政行動，提供疫情救助，(最快) 可能在周末實施。

梅努欽提到，川普總統將單方面採取行動，解決增加失業補助金和聯邦強制驅逐令，及學生貸款援助問題。