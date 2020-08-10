美小型企業的信心指數回升 然復甦之路仍漫長

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年8月10號20點57分

儘管美國新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例數持續增加，當地小型企業卻似乎開始轉向樂觀，根據調研機構 SurveyMonkey 的調查顯示，小型企業信心指數在第三季升至 53。不過，即便如此，小型企業的復甦前景似乎依舊漫長。

SurveyMonkey 針對美國 2,000 多家小型企業進行調查，報告中顯示，小型企業信心指數在第三季升至 53，高於第二季的歷史低點 49。不過，即使出現反彈，企業信心指數仍低，較今年初下跌了 8 分。

小型企業信心指數 (圖片：CNBC)

SurveyMonkey 研究員 Laura Wronski 表示：「這並不是我們所期盼的 V 型復甦。雖然情況肯定比上一季要好，但仍與今年初和去年相去甚遠。這場疫情將對這些小企業帶來長遠的影響。」

即使政府提供了貸款援助，小型企業的運營前景仍然黯淡。美國眾議院小企業委員會 (Committee on Small Business) 在上個月的報告中指出，全國已經有 11 萬家小企業永久關閉，同時還有 750 萬家小企業正面臨關閉的風險。

在 SurveyMonkey 的調查中顯示，有 36% 的企業表示當前的運營狀況「良好」，較上一季的 18% 有了重大進步，但是有近 25% 的企業表示營運狀況「不良」。

維權團體小企業與創業委員會 (Small Business & Entrepreneurship Council) 主席 Karen Kerrigan 表示：「我認為，小企業是認為經濟正在逐步開放，不會再面臨倒退。」

此外，調查中也顯示，有四分之一的小型企業已經重新僱用了先前被迫停工的員工，有三分之一的企業表示已經重新僱用部分員工，另外有 15% 的企業表示沒有計畫再僱員。

對於許多企業來說，疫情已經極大地改變原先的商業營運。調查中也顯示，近 70% 的企業認為疫情可能會對經營方式產生永久性的影響。有超過一半的企業表示，公司多花費在防疫安全措施上。另有三分之一表示，新的防範措施直接蠶食了獲利。不過，只有 9% 的企業表示相關成本轉嫁給了客戶。