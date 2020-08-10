專家：黃金利多有變？這兩件事恐改變金價走勢

據報導，投資機構 U.S. Global Investors 執行長 Frank Holmes 在週一 (10 日) 表示，未來三年內，金價可能將會升至每盎司 4000 美元。不過，像是新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的開發、11 月美國大選結果等因素，恐怕將翻轉金價上漲的趨勢。

黃金價格在今年創下了自 2011 年 9 月以來的新高紀錄。由於疫情仍沒有出現減弱的跡象，投資人持續湧入黃金來避險。在上週，金價首次突破每盎司 2000 美元。

Holmes 在接受媒體採訪時表示，金價將有望達到 4000 美元，因為在疫情期間，美國將需要數兆美元來刺激美國經濟，此外，G20 財長和中央銀行正在共同聯手印製數兆美元的鈔票。「我們從未見過央行在零利率的情況下印製大量的鈔票，黃金因此變得非常具有吸引力。」Holmes 說道。

財富管理公司 BMO Wealth Management 投資策略長 Yung-yu Ma 也表示，目前有很多因素支持金價，但他也指出了兩項可能改變金價走勢的重大事件，一個是疫苗的開發，另一個是美國大選，尤其是疫苗的出現有可能導致目前金價的部分利多因素改變。

研究機構 Third Bridge Group 則是表示，預期在美國大選後，黃金價格可能恨跌至 1600 美元以下，然後在明年再度上漲。不過，金融數據提供商 Refinitiv 在上週的一份報告中指出，美國政治事態發展可能會擾亂金融市場，並支持金價上漲。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師表示，寬鬆的財政和貨幣條件將使金價保持上漲，即便是美國當局下令進行更多封鎖。如果拜登 (Joe Biden) 贏得美國總統大選，將加劇市場對企業或資本利得稅增加的擔憂，可能使不同資產類別走勢有更多分歧。