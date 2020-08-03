現貨金價衝上歷史新高後走軟 未來動向預計看美國政策發展

黃金價格在週一 (3 日) 亞洲盤中高檔震盪，先是開盤後急漲飆至新高，隨即以更大幅度下跌，抹去原先漲幅。

週一現貨黃金價格在開盤後急漲，最高來到每盎司 1984.66 美元，創下盤中高點，再逼近 2000 美元關卡。但隨後急跌，自高點回落 20 美元，在台北時間上午 10:00，回到 1973 美元附近。

黃金 24 小時走勢 (圖表取自 goldprice.org)

現貨金價 7 月飆升 11%，為 2012 年以來最大單月漲幅。分析師普遍預期，金價在 2000 美元關卡將面臨壓力，具體走勢要看美國刺激政策如何發展。

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 認為，黃金下一步將取決於美債的實際殖利率，此一數字目前正逐步朝負向發展。

他在週日表示，黃金情緒指引並未見到任何看跌信號，因此短暫的回落可能是微不足道的，可能會站上 2000 美元。之後的發展，美國目前財政談判將扮演關鍵角色。

他表示，儘管已經過了失業救濟金的到期日，但可以期待週五 (7 日) 之前國會是否有所決定。眾議院在恢復每週 600 美元失業救濟金的談判仍無進展，這不會鼓舞人心。

RJO 期貨資深產品經紀人 Daniel Pavilonis 認為，黃金接下來的走勢，將取決於通過了多少刺激措施。如果刺激政策減弱，金價也可能走軟，但若繼續印鈔，黃金應該會繼續走強。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 指出，雖然實際殖利率還是金價主要的驅動因素，但是近來與美元的相關性增強。目前預計美元走弱、實質利率降低，這都有利金價走勢。