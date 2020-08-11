〈貴金屬盤後〉中反制美國 緊張情緒再升溫 黃金重啟漲勢 白銀漲逾6%

週一 (10 日) 交易，黃金期貨價格收高，在上週五暫停連續 5 日的漲勢後，今日又重啟強勁上升走勢，係因中國宣布對 11 名美國官員施加制裁，作為對華府制裁中方官員的反擊。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示，「經過上週五獲利了結後，週一中國新聞推動買盤，黃金再度走高。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.70 美元或 0.6%，收每盎司 2039.70 美元。

上週黃金上漲 2.1%，且為連續第 9 週收高，為 2006 年 5 月 12 日止的當週以降最長漲勢。

上週五黃金收低主要是因美元反彈、美國公債殖利率上升。

週一 ICE 美元指數上升約 0.1% 至 93.566，10 年期公債殖利率上升 0.4 個基點至 0.57%。

黃金多頭認為，由於新冠疫情重挫經濟，各國政府和央行採取措施以期穩定經濟，黃金與白銀正處於長期上升趨勢。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 寫道，「技術上來說，黃金多頭擁有強大的整體近期技術優勢。」他認為黃金短期的阻力點在約莫 2100 美元，「空頭下一個近期下行目標是將期貨價格紮實下拉至技術支撐點 2000 美元。」

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.72 美元或 6.3%，收每盎司 29.261 美元，接近關鍵心理關卡 30 美元。上週白銀漲幅接近 13.7%。

「白銀多頭的下個上行目標價格是推升收盤價紮實高於技術阻力點每盎司 30 美元。」Wyckoff 說。

美國上週國會未能達成新一輪紓困協議，投資者仍關注新一輪紓困協議的新動向。川普週六簽署了行政命令，單方面採取紓困措施，包括每周發放 400 元救濟金給失業者、延緩徵收薪資稅、凍結迫遷令及學貸延期等。

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