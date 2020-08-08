〈貴金屬盤後〉美元跳漲 激起一波獲利了結 黃金5連漲止步

週五 (7 日) 交易，黃金期貨價格大幅收低，連續 5 個交易日收盤創新高紀錄的走勢中斷，係因美元走強且非農就業報告優於預期。

ICE 美元指數陡升 0.8%，將創 6 週以來首次單週上漲，上一次單週上漲是 6 月 19 日止當週，該週收高 0.3%。

自 7 月底以來，美元疲弱一直是金價上漲的關鍵推力之一，因美元疲弱可以讓美元計價的商品對海外買家更具吸引力。

與此同時，由於就業市場數據超乎預期，金價也下跌了一些。勞工部公布，美國 7 月新增就業人數 176 萬人，失業率從 11.1% 下降至 10.2%，然而，根據 MarketWatch 調查，經濟學家共識預期是 7 月新增就業人數 170 萬人。」

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 在報告中寫道，「美元的強勁反彈已激起一波黃金的獲利了結。近期黃金一直非常看漲，背後關鍵推力之一就是美元走疲，所以現在我們看到完全相反的情況。」

12 月交割的黃金期貨價格大跌 41.40 美元或 2%，收每盎司 2028 美元，令本週漲幅縮減為 2.1%。

黃金已經連續 9 週收高，為 2006 年 5 月 12 日止的當週以降最長漲勢。從長遠來看，投資者仍看漲黃金。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「就目前情況而言，全球投資局面僅意味著黃金有更多上漲空間，本季黃金一直在上漲。」

「自 6 月 30 日以來，黃金已飆升了 15％以上，近期心理價位在 2100 美元。」

9 月交割的白銀期貨價格下跌 86 美分或 3%，收每盎司 27.540 美元。前一交易日白銀大漲 5.6%，本週漲幅仍接近 13.7%。

大宗商品專家觀察到中美緊張局勢加劇，川普簽署行政命令，將中國騰訊和抖音母公司字節跳動打入黑名單，禁止美國業者與之合作。中國是貴金屬與工業金屬的大買家，因此中美的政治衝突可能會打壓對大宗商品需求的預期。

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