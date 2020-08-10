現代汽車宣布電動車新品牌 股價大漲逾15%

韓國汽車大廠現代汽車周日 (9 日) 宣布，將成立電動車品牌 IONIQ，將於 4 年內推出 3 款電動車型，以搶進潛力十足的電動車市場，並誓言 5 年內成為全球第三大電動車廠。

受消息面推動，現代汽車週一股價大漲 15.6%，收報 17 萬韓元。

(圖表取自 Google)

現代汽車的新品牌 IONIQ，劍指成長潛力十足的電動車市場，預計自 2021 年起 4 年內推出 3 款電動車型，其中 2021 年將推出以 Hyundai 45 概念的中型休旅車 Ioniq 5，隔年將推出轎車 Ioniq 5，以及 2024 年的大型休旅 Ioniq 7。

現代汽車在聲明表示，這三款新的 IONIQ 車型將使用現代汽車專用的電動平台上建造 (Electric Global Modular Platform)，此工藝將使現代汽車電動車具備「快速充電」與「高續航力」的優勢。

其中 IONIQ 原先為現代汽車中掀背型車款，在 IONIQ 新品牌建立後，原先 IONIQ 車型內的油電混合、插電型與純電池型三類型車型在未來將持續供應。

電動車產業方面，目前電車市場由先行者與龍頭特斯拉 (TSLA-US) 所帶領，特斯拉於電車市場耕耘多年也帶領特斯拉於今年首度創造獲利，電動車的潛力使執行長特斯拉預估 2025 年時，特斯拉全球電動車銷售有望達幾百萬輛。

而電動車市場的潛力也使福斯 (Volkswagen) 與通用汽車 (General Motors) 等汽車大廠紛紛宣布搶進，對於特斯拉而言，福斯與通用汽車為現代汽車目前主要的競爭者。

