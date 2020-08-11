LG U+與高通、Nreal合作 推出僅重88克的AR眼鏡

南韓主要電信商之一的 LG U + 於週二 (11 日) 宣布，該公司即將在 8 月 21 日的時候，推出與中國 Nreal 還有美國高通 (QCOM-US) 所合作的 AR(擴增實境) 眼鏡產品。

這款基於 5G 通訊環境所設計的 AR 眼鏡，被命名為「U+ Real Glass」。是南韓電信商 LG U + 公司，與中國的混合實境產品研發廠商 Nreal，以及美國晶片研發大廠高通所共同合作的產物。

雖然美國科技巨擘的微軟 (MSFT-US) 與谷歌 (GOOGL-US)，都已經推出了同樣性質的裝置，但由於重量及價格的關係，市場反應都不如預期。

LG U + 公司表示，他們的產品是由中國北京的新創公司 Nreal 所生產。兩家公司是在去年的時候攜手合作，所推出的 AR 眼鏡也更加的人性化，重量只有 88 公克，價格為 590 美元。

該眼鏡透過 USB 與用戶的智慧型手機連結，效果如同眼前有一幅 100 吋大的螢幕，可在畫面上投影多個 APP，而手機則被當成遙控器來使用。LG U + 計畫在明年的時候透過系統升級，將可讓用戶們透過手勢來進行裝置的操作。

此外，該眼鏡也支援 LG U + 所提供的 5G AR 服務內容，用戶將可觀看猶如真人大小的名人表演。

該款 AR 眼鏡將獨家供應給 LG U+ 5G 用戶的特定款智慧型手機，其中也包含三星電子的 Galaxy Note 20。

LG U + 計畫在今年稍晚的時候，要針對該款裝置來提供視訊會議服務。該服務是由 LG U + 與據點設在美國的 AR 研發公司 Spatial 所共同合作。

根據 IDC 的數據，全球的 AR 眼鏡出貨量，預估到 2024 年將達到 4110 萬支。遠高於去年的 20 萬支。