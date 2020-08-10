電動車投資熱 緯創、台達電等10檔個股入列指數成分股

台灣指數公司表示，「台灣電動車代表報酬指數」今 (10) 日起盤中每 5 秒計算並傳輸一次即時指數，作為 ETF、ETN、指數基金、權證與店頭商品等金融商品的連結標的，目前指數權重前 10 大成分股為緯創、台達電、致茂、新普、佳世達、和大、東陽、TPK-KY、威剛、台半。

「特選台灣電動車代表報酬指數」是元大證券委託設計的客製化指數，以台指公司 4 月所發布的「台灣電動車指數」為基礎，採樣母體涵蓋臺灣所有上市及上櫃股票，借重經濟部推動成立具國際公信力與專業能力的財團法人車輛研究測試中心 (Automotive Research &Testing Center；ARTC) 協助挑選電動汽、機車及其供應鏈公司為採樣範圍。

根據台灣指數公司所篩選條件所挑選 10 至 20 檔指數成分股，優先挑選電動汽機車營收超過 50% 且市值 100 億元以上為成分股，最多 10 檔個股，其餘需為股票期貨標的或符合財務指標，再依市值挑選成分股。

台灣指數公司表示，指數成分股會定期在每年 6 月、12 月調整，自 108 年 6 月 28 日至 109 年 6 月 30 日指數總報酬為 8.41%，最近一期指數權重前 10 大成分股為緯創、台達電、致茂、新普、佳世達、和大、東陽、TPK-KY、威剛、台半。

根據美國聯合市場研究機構 (Allied Market Research；AMR) 所發布的電動車市場報告，截至 2019 年底，全球電動車市場規模達 1623 億美元，預估未來可能以每年 22% 的複合成長率增加。

研究顯示，全球電動車市場預估到了 2027 年達到 8028 億美元，顯示電動車市場需求極具未來成長性，而「特選臺台灣電動車代表報酬指數」預訂作為 ETN 之追蹤標的指數，可提供投資人參與臺灣電動車產業成長的投資選項。