日產發表新款電動車ARIYA 週三股價大漲7.25%

日產汽車 (7201-JP) 週三 (15 日) 發表了全新電動車 (EV)，SUV 車款的「ARIYA」。預計在 2021 年的中期投入日本市場，在未來數年也將逐步拉高電動車的占比。

在這項消息的激勵下，日產汽車股價週三 (15 日) 出現大漲。每股收在 418.6 日圓，較上個交易日上揚 7.25% 或 28.3 日圓。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

自從日產在 2010 年 12 月推出首款量產電動車「LEAF」以來，已有 10 年左右沒有發表新款電動車 (中國市場的專用車款除外)。對於經營重建中的日產而言，暢銷車的出現相當重要。汽車電動化在日產的全球戰略扮演重要角色，ARIYA 這款象徵性的電動車，也掌握著日產重生的重要關鍵。

日產公司社長兼執行長的內田誠，15 日在線上發表會表示「日產今後要在每年銷售 100 萬台以上的電動車。ARIYA 也將成為那樣日產的象徵。」

日產全新電動車 ARIYA 外觀 (圖片：AFP)

ARIYA 在電池方面提供兩種選擇，備有 65kW 和 90kW 大小不同的容量。另外在驅動方式上，也分為二輪驅動和取名為「e-4ORCE」的全新電動四輪驅動系統。0-100 公里加速可在 5.1 秒完成，實力與日產代表性跑車「Fairlady Z」相當。

電池容量 90kW 的二輪驅動型式 ARIYA，最遠可行駛 610 公里，相當於往返台北台南的距離。這樣的續航力表現，也幾乎是第一代 LEAF 的 3 倍水準。

ARIYA 也將搭載日產的「ProPILOT 2.0」半自動駕駛輔助系統，在高速公路上可由系統維持在同一車道內行駛。

日產全新電動車 ARIYA 內裝 (圖片：AFP)

日產高層表示，全球電動車市場未如當初所想像的進行擴張。但是歐洲的廢氣排放規定在日後將愈趨嚴格，還有全球汽車大廠陸續強化電動車研發的影響下，中國以外的電動車市場也可能走向普及。

日產在 5 月下旬所發表的中期營運計畫提到，未來 4 年的整體銷量當中，將逐漸拉高電動車的占比。日本將從目前的 25% 提高到 60%，中國、歐洲也將分別提高到 23% 及 50%。