日本6月實質消費支出年減1.2% 減幅較上個月大幅縮小

日本 6 月份人口 2 人以上的每戶平均消費支出報 27 萬 3699 日圓，去除物價變動影響後的實質報年減 1.2%，這一數字比起上個月的 16.2% 大幅縮小。經季節調整的全家庭消費支出報月增 13.0%，增長率創 2000 年 2 月以來新高。

日本總務省週五 (7 日) 公布最新的家庭收支調查，每戶實質消費收支報年減 1.2%，連續 9 個月減少。減少率優於市場預測中位數的年減 7.9%。

日本消費支出走勢圖 (圖片：日本總務省)

伴隨新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大而來的外出自肅等作為稍有緩和，也使得日本當地的消費情況有所改善。

截至目前出現大幅滑落，與旅遊相關的「教養娛樂」，還有與鐵路交通及高速公路收費有關的「交通 / 通訊」等項目出現明顯改善。教養娛樂報年減 21.2%(前月報年減 37.9%)、交通 / 通訊報年減 6.0%(前月報年減 22.4%)。與外食、伴手禮等有關的「食品」項目報年減 1.8%(前月報年減 5.4%)。

另一方面，「家具 / 家事」項目報年增 27.4%，氣溫上升使得空調的購買增加，還有每人 10 萬日圓的特別定額給付金發放，也讓家具類的支出增加。「住宅」項目報年增 6.5%，在設備修繕及維護等的支出增加。

經季節調整後的數據報月增 13.0%，在相隔 4 個月後出現增加。增加率也是 2000 年 2 月以來的最大數字。

受薪家庭的每戶平均消費支出報 29 萬 8367 日圓，實質報年減 3.4%，連續 9 個月減少。

6 月份的消費趨勢指數 (CTI，2015 年 = 100) 方面，顯示家庭消費平均金額走勢的家庭消費趨勢指数，實質報 90.2、年減 2.5%。推算所有家庭消費支出總額的總消費趨勢指數報 94.1、年減 7.3%、月增 4.9%。