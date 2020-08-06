〈財報〉任天堂財報亮眼 感謝宅經濟、森友會！

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 於週四 (6 日) 盤後公布最新一季財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 歸屬公司股東純益報 1064 億日圓，是去年同期的 6.4 倍。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶動宅經濟，Switch 主機及相關軟體銷售暢旺。人氣遊戲「集合啦！動物森友會」更是貢獻良多。

任天堂股價週四 (6 日) 收在每股 49190 日圓，較上個交易日上揚 0.18% 或 90 日圓。

任天堂股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年增 108.1% 至 3581 億日圓。

營業利益報年增 427.7% 至 1447 億日圓。

經常利益報年增 576.2% 至 1503 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 541.3% 至 1064 億日圓。

在今年 3 月上市的 Switch 平台人氣遊戲「集合啦！動物森友會」的熱度不退，累計銷量已達到 2240 萬套。於 5 月上市的「異度神劍終極版」，還有 6 月上市的「世界遊戲大全 51」等遊戲的銷售表現也同樣良好。包含其他遊戲軟體廠商的產品在內，Q1 共有 9 款 Switch 遊戲的銷量突破百萬。

還有在前陣子因為零件調度問題而出現嚴重缺貨情形的 Switch 主機，生產狀況也已經大致恢復。

軟硬體的銷售情況都超越去年同期，硬體銷量達 568 萬台、年增 166.6%，軟體銷量達 5043 萬套、年增 123%。

遊戲下載等的數位營收也出現年增 229.9% 至 1010 億日圓。

基於日本會計準則的年度財測關鍵數據：

營收預估年減 8.3% 至 1.2 兆日圓。

營業利益預估年減 14.9% 至 3000 億日圓。

經常利益預估年減 19.5% 至 2900 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 22.7% 至 2000 億日圓。

所有財測數據都維持先前 5 月 7 日的數字不變。還有 Switch 主機的銷售目標也維持在 1900 萬台不變，遊戲軟體銷售目標也維持在 1.4 億套不變。