日本大阪等地停用TikTok官方帳號 稱需釐清資安疑慮

日本琦玉縣、神戶市、大阪府，先後停止了 TikTok(抖音) 的官方帳號使用。

神戶市在今年 5 月，為了對外宣傳神戶的魅力，與日本 TikTok 的營運公司「ByteDance 株式會社」(北京字節跳動科技有限公司的日本法人) 簽下合作協定。目的是為了在肺炎疫情擴大而使得人們難以輕易外出的這個當下，能讓孩童們在家中的時間過的更加充實。

因美國對於個資外流中國政府的疑慮逐漸升溫，有許多的神戶市民也向當局表達了不安情緒。為此，神戶市在 8 月 3 日停止官方帳號的使用，表示「如果疑慮解除，也會視中央及其他都市動向，希望能重新開啟帳號。」

當局先前在官方 TikTok 帳號公開了 31 個與神戶市立王子動物園有關的影片，也因為目前帳號設為非公開而無法觀賞，當前也不會再上傳新的影片。

而琦玉縣也以相同理由，停止了官方 TikTok 帳號。該縣於今年 2 月的時候開設帳號，並計畫在 6 月的時候用於宣傳活動。也同樣有與日本 TikTok 的營運公司簽下合作協定。

但是與神戶市的例子相同，琦玉縣的民眾也同樣對個資等問題感到不安，該縣也因而在上月時將合作協定凍結，並停止官方帳號的使用。

至於大阪府方面，則是在 8 月 5 日夜晚停止了官方 TikTok 的帳號使用。大阪府是在今年 4 月開設了官方的 TikTok 帳號，也為了對外傳遞肺炎疫情的相關訊息，而在 7 月 21 日的時候和 TikTok 的營運公司簽下合作協定。

大阪當局向記者們表示，由於有消息指出 TikTok 在外交安全保障上有疑慮，中央也在相關問題上答覆「正留意美國與中國、還有資安方面的動向」。也由於狀況無法掌握，在事態明確之前，業務合作的協定也將暫時凍結。