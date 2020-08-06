日月光辦環境教育成長營 培育60名水資源保育種子

日月光投控 (3711-TW) 今 (6) 日以環境永續為主軸，推動水資源教育，辦理「日月光三熊兒童環教成長營」課程，共計有 60 位學童參與，內容包含繪本導讀、體感遊戲以及環保小學堂介紹，並藉由實體模型展示，讓學童瞭解工廠水回收的基本模式，導引大家將水保育落實在日常。

日月光投控致力發展全方位綠色概念，落實水資源「減量、回收、再利用」的管理原則，確保水的保護與儲存，以嚴謹的態度面對每一滴水；日月光 2015 年啟用的中水回收廠，已完成二期擴建工程，回收率從 50% 提升至 70%，最大回收能力由每日產水 1 萬立方公尺提升至 2.1 萬立方公尺的回收水量。

日月光投控表示，中水回收廠在去年 9 月轉型為綠科技教育館，並培育專業環境教育人員，也針對不同年齡層學員，結合循環經濟、節能減碳、以及珍惜生態的理念，期許每位體驗課程的學員，都能影響家人、朋友，讓愛護地球的心持續推廣、扎根。

日月光投控指出，高雄廠為了將環境保育的理念深植員工，去年十月辦理環保月活動，以「我們只有一個地球」為號召，從教育館探索，舉辦環教八大領域系列講座，以及二手公益市集暨環保互動遊戲，讓用不到的物品可以繼續流通，減少資源的浪費。

日月光三熊兒童環教成長營規劃兩梯次，分別為 8 月 6 日的快樂熊、寶貝熊國小班，以及 8 月 13 日的活力熊國中班，共計 60 名學童；日月光集團高雄廠資深副總周光春表示，從小埋下友善環境的種子，長大才得以共享這份資源，日月光也將善盡企業社會責任，藉此回饋社會。