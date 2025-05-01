川普關稅驚濤駭浪襲來 一文看懂電子五哥全球布局
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-01 11:40
美國總統川普關稅政策舉棋不定，電子五哥包含廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、仁寶 (2324-TW) 及和碩 (4938-TW) 紛紛度過驚濤駭浪的 4 月，目前因關稅暫緩實施，關稅壓力暫時緩解，不過仍積極布局全球，以降低關稅戰可能帶來的衝擊。
廣達過去在川普第一任期展開中美貿易戰之時，便積極布局中國以外的產能。董事長林百里指出，廣達已在美國、德國設立伺服器生產基地，筆電方面，中國廠針對美國以外的市場生產，泰國與越南則負責交付美國的產品，墨西哥廠則以車電產品為主。
廣達：採總舖師商業模式因應關稅變局
廣達執行副總楊麒令也說，廣達在美國的廠房皆有擴產計劃，包含加州 Fremont 廠，以及田納西州廠，認為關稅所帶來的壓力較小。林百里也說，廣達在全球有 9 個廠區，可依照客戶至要求廠區生產，供應鏈布局完整，且可隨時因應無需大幅遷移，透過這樣「總舖師商業模式」，因應關稅戰變局。
緯創：在美設子公司、取得德拉斯土地廠房
緯創擴大美國投資，將在美國設立子公司 WIUS，並以不超過 5000 萬美元 (約新台幣 16.58 億元) 的額度，取得美國的土地與廠房。緯創提到，此廠房位於美國德州的達拉斯，針對 AI 產品所設立。
英業達：首選德州設產品製造基地
英業達總經理蔡枝安先前曾透露，由於美國德州距離墨西哥廠較近，且電力相對充足，如要前往美國設廠，「德州將是首選」。而英業達日前即公告，為因應全球化策略以及穩定客戶合作關係，並降低美國關稅政策所帶來的波動，宣布以不超過 8500 萬美元 (約新台幣 27.6 億元) 在美國德州設立產品製造基地。
仁寶：增資美國子公司 評估北美擴產
仁寶目前在全球 9 個國家已設有生產基地，正在評估北美的擴產計劃，且今年初以 1000 萬美元 (約新台幣 3.27 億元) 現金增資美國子公司 Compal USA，也有助降低對單一地區依賴，以提高供應鏈韌性。
和碩：規劃北美生產基地 若設廠今年就可開出產能
和碩方面，已啟用位於美國加州 Santa Clara 新辦公室，就近服務伺服器、車電、5G、網通與邊緣 AI 等關鍵產業客戶，以強化北美布局。此外，考量 AI 伺服器產能及服務效率，和碩也規劃北美生產基地，若確定設廠，今年就可以開出產能。
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