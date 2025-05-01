川普關稅驚濤駭浪襲來 一文看懂電子五哥全球布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-01 11:40

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廣達過去在川普第一任期展開中美貿易戰之時，便積極布局中國以外的產能。董事長林百里指出，廣達已在美國、德國設立伺服器生產基地，筆電方面，中國廠針對美國以外的市場生產，泰國與越南則負責交付美國的產品，墨西哥廠則以車電產品為主。

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廣達：採總舖師商業模式因應關稅變局

廣達執行副總楊麒令也說，廣達在美國的廠房皆有擴產計劃，包含加州 Fremont 廠，以及田納西州廠，認為關稅所帶來的壓力較小。林百里也說，廣達在全球有 9 個廠區，可依照客戶至要求廠區生產，供應鏈布局完整，且可隨時因應無需大幅遷移，透過這樣「總舖師商業模式」，因應關稅戰變局。

緯創：在美設子公司、取得德拉斯土地廠房

緯創擴大美國投資，將在美國設立子公司 WIUS，並以不超過 5000 萬美元 (約新台幣 16.58 億元) 的額度，取得美國的土地與廠房。緯創提到，此廠房位於美國德州的達拉斯，針對 AI 產品所設立。

英業達：首選德州設產品製造基地

英業達總經理蔡枝安先前曾透露，由於美國德州距離墨西哥廠較近，且電力相對充足，如要前往美國設廠，「德州將是首選」。而英業達日前即公告，為因應全球化策略以及穩定客戶合作關係，並降低美國關稅政策所帶來的波動，宣布以不超過 8500 萬美元 (約新台幣 27.6 億元) 在美國德州設立產品製造基地。

仁寶：增資美國子公司 評估北美擴產

仁寶目前在全球 9 個國家已設有生產基地，正在評估北美的擴產計劃，且今年初以 1000 萬美元 (約新台幣 3.27 億元) 現金增資美國子公司 Compal USA，也有助降低對單一地區依賴，以提高供應鏈韌性。

和碩：規劃北美生產基地 若設廠今年就可開出產能