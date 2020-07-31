〈日月光法說〉Q3營收可望雙位數成長 下半年逐季走揚

日月光投控 (3711-TW) 今 (31) 日召開法說，估第 3 季封測事業營收持平上季，電子代工營收將季增近 3 成，法人估整體營收達雙位數成長。日月光投控並預期，下半年可望延續上半年動能，營收估可逐季走揚，但仍需觀察華為禁令、新台幣匯率升值等因素，對營運的影響。

日月光投控預估，第 3 季封測事業新台幣營收將與第 2 季的 673.14 億元相當，持平表現，毛利率接近首季的 20.1%；電子代工業務第 3 季新台幣營收將與去年同期的 505.99 億元相近，相當於季增約 27%，營益率也將維持去年同期的 4.1% 水準。

日月光投控財務長董宏思指出，上半年電子代工業務表現優於預期，第 3 季可望維持動能，營收貢獻將持續拉升；看好 SiP(系統級封裝) 下半年需求將升溫。

整體而言，在 5G、高效運算、AI 等新應用驅動下，對後市仍樂觀看待，下半年有機會延續上半年動能，營收逐季成長，在旺季需求帶動下，第 3 季前半季可望達到滿載生產。

不過，董宏思表示，以保守情形預估，封測業務受華為禁令影響，可能從 8 月底開始顯現，產能利用率也將因此降至 8 成左右，原先預期封測業務第 3 季營收將成長 5-9%，但與禁令因素的影響相互抵銷下，封測業務單季營收估持平表現。

董宏思指出，下半年包括疫情、華為禁令，及新台幣匯率升值等因素，都將影響獲利表現，今年毛利率要成長 2 個百分點的目標，恐難以達成，盼明年可望達標。