雲品擴大宴會布局 將再增據點 250場待辦

連鎖飯店餐飲集團雲品 (2748-TW) 今 (6) 日宣布旗下君品 Collection 正式進化為 2.0 版，也就是結盟全台最大場地平台「Pickone 挑場地」以擴大宴會市場布局，接下來北市確定將再新增 3 個新據點，雲品總經理丁原偉表示，截至目前，君品 Collection 已接下約 300 場宴會單，其中有 250 場將於第四季和明年辦理，有助業績動能。

丁原偉說明，宴會市場正改變，沉浸式宴會為主流新趨勢，君品 Collection 打破消費者對制式宴會的想像，近期最新加入的草山玉溪據點，客單價依菜色差異可做到近 3000 元起跳，而接下來將再新增 3 個據點，包括 JB’s Diner、MAJI 集食行樂音樂庭園，以及南港瓶蓋工廠，屆時旗下據點將達 49 處，胃納人數可達 1.45 萬人，為新的婚禮趨勢做好準備。

丁原偉透露，開辦君品 Collection 至今，已接下多達 300 場宴會，目前還有超過 250 場宴會待辦理，宴會訂單多落在第四季和明年，其中，單是 10 月營業額可超過 1000 萬元。

而此次雲品與新創公司「Pickone 挑場地」合作，希望透過異業結盟來擴大品牌能見度，訴求是強化風格精品婚禮專區，力拚讓共享宴會式場和空間活化邁向新里程碑，除了婚宴、工商宴席外，未來將承攬更多多元性質活動。

丁原偉強調，客戶體驗已逐漸取代性價比，相信任何特色空間都能運用活化，而不再只是制式的長寬高，除了確定的新據點外，正積極與台鐵洽談廢棄車站的合作，希望將鐵道文化納入空間的發揮。