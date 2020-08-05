〈房產〉上半年全台住宅開工戶數年增12%創新高 台南增近5成

依內政部最新統計資料，今年上半年全台暨六都住宅開工量共 6.05 萬宅，為統計以來同期新高，跟去年同期相比增加 12.8%，且其中以台南增加最多，年增 49.6%，但桃園開工戶數較去年同期下滑。

房仲業者認為，今年房市雖受新冠肺炎疫情影響略有壓抑，惟疫情一旦趨緩交易量立即提升，且市場資金動能強、利率低，市場普遍看好不動產發展，供給量大幅增加。

綜觀六都今年上半年開工量，與去年同期相比台南市成長最多，今年 4657 宅、年增 49.6%，新北市今年 1.08 萬宅、年增 42.7%，高雄市雖然上半年交易量並不理想，但開工量有 9035 宅、年增 26.5%，台中市維持破萬開工量，今年上半年 1.45 萬宅、年增 11.8%，台北市上半年共 5549 宅、年增 3.2%，桃園市是六都中唯一開工量下滑的區域，今年 7141 宅、年減 8.8%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，今年房市受資金帶動，利率探低吸引自用及投資置產買盤進入市場，此外，危老重建在主要都會區發酵，也挹注開工量提升，六都中台南市近幾年受惠南科話題，推案量大增、買氣穩定，新北市低價區可吸引首購族、機能佳的區域有換屋族支撐，房市信心強，至於桃園市近幾年推案量都在高檔，以消化庫存為主，今年上半年開工量不升反跌。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨也指出，從各方面觀察民眾對房市頗具信心，新案也一再開高價，疫情若還能在控制範圍內，預期下半年交易保持降量均穩格局，但也要留意部分區域價格已經突破歷史高點，若以投資思考，應居高思危，並選擇較為安全性的產品。