捷運板南線上 「信義The 1」擁制震、崗石與好宅條件

地段為王的房市裡，信義計劃區擁有地段、商業、交通、產業 CBD 四大主脈，地王「台北 101 大樓」連續蟬聯全國地價最高，百貨密集效應創造年產值超過 600 億，百大與跨國企業年創產值兆元以上。東其建設「信義 The 1」 訴求永春捷運站步行 1 分鐘，54～57 坪、戶戶三面採光，強調全棟崗石、SRC 鋼骨及制震系統，是捷運線上矚目新案。

歷經 34 年的工程經驗、134 件水電工程實績， 東其建設董事長周賢清認為水電工程的細節正是成就建築完美的關鍵，該案將會是東其建設與利先工程的巔峰之作，所有環節都以自住的心去打造和規劃。

「信義 The 1」由好德麥廣告代銷，專案經理蔡少翔表示，美中貿易戰及疫情效應加速台商企業回流，全球低利率時代、QE 之下錢愈來愈薄，企業主資產再配置已成當務之急，疫情過後台灣房市至少迎來「黃金五到十年」。

全案規劃地上 12 層、地下四層， 全棟崗石、SRC 鋼骨及制震系統，頂級豪宅規格，單純一層兩戶 54～57 坪住宅、戶戶邊間、享三面採光且衛浴皆開窗，六星級飯店建材並搭配頂級德系精品，101 國際生活圈，全掌捷運市府、永春站一分鐘，散步公園為伴，強調真正鬧中取靜的好宅。