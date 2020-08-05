小檜溪熱戰 東騰日系建築區隔市場

桃園小檜溪重劃區位於藝文、中正、站前以及大有四大商圈包圍的中心位置，挾著地段優勢，躍升成為桃園推案最熱絡的重劃區之一，過去在台北豪宅建商東騰開發，也首次進入桃園市場，以「匠人精神」打造區內獨有的日系簡約清水建築，在小檜溪推出「着東騰」案，才進場潛銷二周，就吸引不少鄰近購屋客和台北東騰粉絲購買，銷售率已達四成。

小檜溪重劃區擁有二條水岸綠帶環繞，高綠覆率與水岸景觀形成優質的居住環境，重劃區總面積僅不到 40 公頃，相較於鄰近的中路重劃區面積逾百公頃，可以預見腹地不大的小檜溪發展至成熟時程，將相當快速。小檜溪經過長年整合與民間自辦重劃後，從去年完成開發以來，即吸引了國泰、遠雄、亞昕等大型建商購地推案，東騰開發也布局插旗，小檜溪成為桃園房市推案最炙手可熱的地段。

過去東騰開發在台北推案產品即是「日式精緻建築」的代名詞，擅長以日本「匠人精神」，透過水景、石材、樹木植栽等自然元素，打造日系禪風建築，注重人、建築與大自然的和諧共生，每次一推案，便吸引各界名人低調收藏。

此次東騰首入桃園推案，不但將台北高端住宅規劃設計帶進桃園市場，這種以日系簡約風格清水建築為設計主軸的獨特產品，也為以現代風和新古典風格為主的桃園住宅市場缺口，提供了令消費者耳目一新的新選擇。

「着東騰」主力產品規劃 178 戶 24～36 坪二至三房格局，基地 932 坪三面臨路，且各自退縮，創造優質人車分離街道，利用清水模特殊塗料，創造沉靜、簡約的日式風格，搭配護城河、景觀水景、日式私苑等搭配，創造獨一無二的清水建築。

東騰開發以大坪數思維及規格來規劃「着東騰」，並不因為中小坪數產品規劃打折，如採用地下室第二門廳、全齡化公設、一樓挑高採光、全街廓退縮街景等大尺度設計，此外樓板加厚至 18 公分，全棟並採用 6＋6Low-E 玻璃、全套德國原裝 ALNO 廚具及德國 Hansgrohe 五金龍頭等建材配備，將不少過去長年深耕台北高端住宅的設計，導入桃園推案。

「着東騰」含車位的主力總價帶約在 950～1500 萬元，訴求訂簽 5% 起，潛銷二周以來，每周吸引了超過 80 組以上的看屋來人，不少都是桃園地區的首購族，以及東騰品牌長年的台北粉絲南下購屋。