〈房產〉7月新北市房屋交易量居六都之冠 月增近2成 台中市年減10.6%

全台六都會區今 (3) 日分別公布 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 3588 戶，其中交易量最大為新北市 6142 戶，月增近兩成，年增 2.6% 表現突出，台中市交易量 4059 棟，月增 11.2，年減 10.6%，表現較弱勢；整體 7 月六都建物買賣移轉棟數月增 19.3%，年增 2.8%，新北市表現優於平均。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年遞延性買氣釋放，尤其房貸低利助攻，具有建設、重劃或機能等題材的蛋白概念區，吸引不少買方進場，且股市在 6 月站穩「萬一」關卡，科技概念股帶動反擊，市場投資信心增溫，股票族荷包滿滿，也將部分獲利了結，轉進不動產等資金配置，尤其以套房、透天和店面等出租型產品最受置產族青睞。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，7 月買賣移轉移轉棟數，台北市月增 26.5%，新北市月增 19.4%，桃園市月增 20.3%，台中市月增 11.2%，台南市月增 17.0%，高雄市月增 23.6%。由於房市交易與登記往往有 1 個月左右的時間差，所以 7 月買賣移轉棟數反映的是 6 月的市況，台灣在 6 月時正式解封，民眾大致上已回歸正常生活步調，3、4 月購屋民眾逐漸回籠，成遞延性買盤，使 6、 7 月連續兩個月的交易量皆較上月成長。

與去年同期相比，全台六都會區交易量增加 2.8%，其中台北市年增 0.6%，新北市年增 2.6%，桃園市年增 13.8%，台中市年減 10.6%，台南市年減 0.3%，高雄市年增 12.1%。謝志傑說，7 月交易量台中市去年因交屋潮墊高基期，年減 10.6%，其餘五都皆較去年同期持平或增加，顯示今年雖受到疫情衝擊影響，但隨著疫情逐漸受到控制，消費者的購屋信心也跟著回升，再加上全球資金氾濫及低利率環境的影響，有置產需求的族群也進場購屋，為房市添增一大動能。

觀察今年前 7 月，全台六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期減少 1.2%，其中台北市與桃園市呈現正成長，分別年增 1.8% 與 13.2%，其餘五大都會區均為負成長，新北市年減 2.2%，台中市年減 1.6%，台南市年減 7.6%，高雄市年減 11.4%，減少幅度較大的台南及高雄主要是受到去年九合一大選過後民眾購屋信心大幅回升，讓房市交易熱絡，導致去年基期較高，今年交易量則回歸供需基本面，表現仍然不俗。謝志傑認為，今年 1-7 月交易量雖較去年同期減少幅度收歛，顯示今年交易熱度正在逐漸回溫。

由於美國第二季 GDP 大跌 32.9%，全台第二季 GDP 也呈現負成長，顯示經濟確實受疫情影響而重創，房仲業者認為，在疫情未完全消失前，經濟面難回復常態。而近期國外確診人數持續創高，短期內沒有趨緩的跡象，並且到秋冬時恐怕還會有第二波的大爆發，在疫苗尚未研發完成的情況下，疫情的影響恐會繼續持續。

除此之外，近期中美之間的衝突，由貿易戰、科技戰、一直到外交戰，衝突儼然愈演愈烈，甚至恐有轉為熱戰的可能。因此，現階段的房市雖說熱絡，但未來局勢仍充滿著高度不確定性，不容過度樂觀看待。