料準3月觸底的大摩Wilson：現在股市最有可能修正10% 接著繼續走漲

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 認為，股市裡現在的窄幅贏家可能會面臨 10% 修正，接著才會重新回到漲勢。

Wilson 週一在研究報告中指出，在市場上漲背後，有一連串不斷上升的風險，包括新冠確診人數飆升、2020 年美國總統大選、幾乎不受控制的政府支出，倘若這些風險不解決，那麼近期與科技相關的贏家可能也會跟著市場其他股票一起下跌。

Wilson 以及摩根士丹利策略師 Adam Virgadamo、Andrew Pauker 和 Michelle Weaver 研究報告指出，「我們認為，最有可能的結果是，大盤將出現 10% 的修正，之後復甦和牛市才會繼續下去。」

這份報告發布之際，科技股為重的納斯達克綜合指數週一收盤上漲 1.5%，創歷史新高。該指數自 3 月 23 日的低點迄今上漲近 60%，背後主要推力來自少數大型企業，包括微軟 (MSFT-US)、特斯拉 (TSLA-US) 以及所謂的尖牙股 (FAANG)，即臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

自 3 月下旬低谷以來，道指和 S&P 500 指數均上漲至少 43%，但還是不及納斯達克綜合指數的上漲步伐。

摩根士丹利分析師寫道，「一旦修正完成，我們預期牛市將繼續擴大，且基於我們的預期，今年稍晚到 2021 年間，經濟和獲利將持續出現驚人的復甦。」

雖然 Wilson 的選擇不見得總是正確，但他與他的團隊確實在 3 月 16 日曾預測市場將觸底，過後一週 S&P 500 在 3 月 23 日觸及近期低點 2237 點，當時他表示 COVID-19 大流行和油價同時崩潰僅是對「已經疲累的美國擴張的最後一擊。」

Wilson 曾呼籲趁 5 月回檔時買進，現在這聽起來也是正確的選擇，因為自 3 月重挫之後，股市已經連續 4 個月上漲。