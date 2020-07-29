全球央行灑幣股市沾光 台股單月大漲8% 全球股市漲幅居次

歐美大手筆祭出紓困方案激勵股市續揚，根據統計 7 月境外基金平均漲幅 4.68%，其中股票基金平均報酬 5.44% 優於債券 2.57%，台股在台積電轉單利多效應激勵下，帶動相關類股勁揚，股票基金 7 月漲幅高達 8.41%，全球股市表現居次。

國際疫情持續延燒衝擊歐美經濟，歐盟規劃的 7500 億歐元紓困基金達成協議，美國也討論新一輪逾兆紓困法案，聯準會將延續鴿派基調，輔以全球製造業數據反彈，資金行情及刺激政策前景掩蓋美中外交衝突的負面影響，加上企業財報未如預期悲觀，提振投資人風險偏好，科技股領漲，帶動七月全球股市延續漲勢。

富蘭克林證券投顧指出，疫情爆發後全球陸續推出量化寬鬆等方案，規模合計高達 20 兆美元，搭配各種加碼振興方案，低利率、負利率的寬鬆環境和政府赤字擴大前景，進而黃金的投資及避險需求。

其中，國際黃金價格屢創歷史新高，有利金礦商獲利改善及創造現金流，帶動黃金及貴金屬類股基金本月上漲 19.1%，漲幅將近兩成頗為亮眼。

而美歐攜手推動刺激計畫，提供通膨回升基礎，加上疫苗研發消息提振大宗商品需求前景，原物類類股基金本月上漲 14.99% 居次，後疫情時代，遠距辦公趨勢推升商用不動產空置率，線上消費也排擠大型消費中心及實體零售店面需求，壓抑本月全球不動產類股基金表現，最終僅微幅收漲。

中國第二季 GDP 成長率重回正成長 3.2%，各項數據顯示經濟動能回暖，帶動大宗商品需求前景，拉美股市隨原物料價格走強而上漲，此外，隨著社交禁令逐漸解封，疫苗發展前景與各地釋出的政策計畫激勵市場情緒，加上美元走軟提高資產吸引力，本月拉丁美洲股票型基金上漲 10.03%，於地區型基金中領漲。

受科技大廠 Intel 傳出研發設計有誤，拖累下世代半導體技術研發，市場看好台積電轉單利多激勵，帶動相關類股勁揚，推動台灣股票型基金本月上漲 8.41% 表現居次。

富蘭克林證券投顧指出，在中國官媒樂見健康牛市評論，催化市場樂觀氣氛帶動之下，輔以疫情控制有成，隨美元走降帶動資金湧向新興市場，本月新興市場股票型上漲 7.62%，表現同樣吸睛。

另外，日股基金則因疫情重新蔓延，政府提高防疫措施力道，同時受日圓走強造成匯損及海外市場衰退衝擊大型企業獲利拖累，本月上漲 3.19%，於同類型基金中表現敬陪末座，本月所有類型股票型及產業型基金均收漲。