蛋黃邊、中坪數、高CP值 遠雄文山區新案搶換屋買氣

台北房市從 5 月中旬就因「股市回穩、加零發酵」甩疫情，搭上低利與全球量化寬鬆資金行情，買氣加速升溫。台北市中坪數、超級蛋黃區外圍第一環，將是下半年波換屋市場大黑馬。遠雄預計 9 月正式公開的文山區木柵路三段新案「遠雄晴川」，5 月底接待中心才剛完成，詢問熱度就爆表，都是來自台北市中心的換屋族和文山當地客群。

房市專家指出，後疫情時代「房價凍漲，利率卻直直落」，創造出絕佳購屋時機，換屋族和置產型購屋者動起來，讓中坪數新案買氣急速升溫，訴求換屋的中坪數案頻創熱銷、秒殺話題。而這波換屋需求，買家追求的是資產升級，所以環境要舒適、基地要夠大、公設要豐富、物管要全天候、建商品牌要 A 咖，地段 CP 要高，無怪乎遠雄睽違 13 年重返文山區推出的 3-4 房換屋產品「遠雄晴川」能在台北房市脫穎而出。

「遠雄晴川」將於 8 月初開放預約選戶，僅此一次的早鳥優惠吸引不少北市客換屋族紛紛出籠。十多年前買中大坪數案或買在台北市中心的民眾，家庭已經隨著人口結構改變出現新的換屋需求，進入空巢期的換屋族開始規劃想原本在北市蛋黃區的舊屋賣掉，換到綠地環境更舒適的文山區買新大樓，賣房子多餘的錢還可以拿來過退休生活、享受人生。又或者像遠雄 10 多前在文山區推出「遠雄秀明」、「遠雄日光」兩件大坪數案買主，孩子都長大結婚成家有第三代了，為下一代置產，買中坪數的需求也因運而生。

「遠雄晴川」位於木柵路三段生活圈核心，斜對面就是文山行政中心與規劃中捷運 Y2A 站點，與「遠雄日光」和木柵國小為鄰。「遠雄晴川」全案共計 168 戶，在木柵路三段上有難得的三面臨路、黃金角地 748 坪大基地條件，24 小時全天候飯店式管理，以規劃凌空百米 29 層、黃金綠建築的預售新秀之姿，導入雅緻人文風情，日式和洋精工設計，星空品茗室、頂樓城市農夫廣場、人文閱覽室… 等多元公設，豐富的公共空間將是線上預售新案少有的最大賣點。