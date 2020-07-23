〈房產〉熱錢資金滿溢 北台三都Q2房價同登高點

市調機構統計，北台灣各縣市今年第二季新建案房價漲多跌少，北北桃三都房價漲至 2018 年反彈以來新高，且漲幅略微放大。住展研發長何世昌表示，今年上半年利空頻傳，空方迎來「疫情」與「全球經濟衰退」等機會，但央行急降息和貨幣寬鬆政策激出資金行情，資金瘋狗浪一舉淹沒空頭。

何世昌表示，不少購屋族此時無法接受房價上漲，但在資金行情威力推升之下，也相當無奈。目前新竹第二季房價雖然持平，但房價水位仍處於波段高點，北台灣第二季僅基隆、宜蘭地區房價微跌。

台北市第二季新建案成交均價來到每坪 87 萬元，較第一季每坪上漲 1.9 萬元，季漲幅約 2%，北市房價未受疫情拖累，不僅單季漲幅明顯擴大，且連兩季走揚，更創 2018 年反彈以來新高點，表現意外強勁。

新北市第二季新建案成交均價為每坪 39.3 萬元、季漲幅近 0.3%，與北市一樣創下 2018 年反彈以來新高價位。若與去年同期相比，每坪上漲 0.7 萬元，年漲幅約 1.8%。

何世昌分析，北市房價漲幅擴大主要受惠於投資、置產買盤帶動，而新北市漲幅稍弱，主要是新北市各區域房市強弱有別，在買氣較熱絡的新興重劃區如新店央北、板橋江翠北側等地，價格水漲船高，但買氣相較弱勢的區域房價則暫時停滯，拖累房價上漲幅度。

桃園市今年第二季房價漲至每坪 23.1 萬元，較第一季上漲 3000 元、季漲幅約 1.3%，也創反彈以來最高水，若與去年同期相比，則上漲每坪 4000 元，年漲幅近 1.8％。

何世昌進一步指出，今年房市就是「投資盤」，是由投資、置產需求帶頭點火上攻的盤勢；而投資需求湧現的關鍵，正是來自於極低利、貨幣寬鬆所催生出旳資金行情。投資置產族如前鋒軍隊，因資金氾濫、糧草充足而兵強馬壯，持續攻城掠地。但緊跟其後的主力軍的剛性需求族群，卻因經濟與就業市場疲弱而緩緩前行，跟不上前鋒的步伐。

由於投資、置產族群追價能力強，且下手速度快，是今年上半年房市量、價俱揚的關鍵因素。展望下半年，資金行情應該會再延續下去，狀況與 2009 年下半年至 2014 年的資金行情頗為類似，直到出現更大利空或政府出手抑制為止。不過何世昌認為，因現在多了「房地合一稅」的箝制，預料房價雖持續走升，但漲幅不會像上一波資金行那麼瘋狂。