重大傷病健康險不只補醫療資金缺口 身體健康還可省保費

台灣保險滲透率連續 12 年稱霸全球，但保險滲透率保障卻未必充足，尤其隨著平均餘命延長，醫療費用恐將隨之攀升，保險業者指出，透過投保特定傷病健康險不僅可補齊保障缺口，有些保單只要保戶身體健康，還可節省保費支出。

根據衛生福利部統計，截至 2018 年底，持重大傷病卡者已達 90 萬人，醫療費用卻高達 2000 億元，約占 3 成的健保資源，而重大傷病的健保醫療費用在 2016 到 2018 年期間，每年增加幅度約 6 % 以上，顯示重大傷病已成為國內醫療資源顯著的負擔。

進一步觀察國人在重大疾病保障缺口這塊，根據 2019 年保發中心統計，國人平均重大疾病的保險金額遠低於 50 萬元，比起動輒百萬的醫療費用與病後休養費用，國人的保障明顯出現龐大缺口。

康健人壽指出，挑選重大傷病健康險建議可選保障範圍涵蓋面向廣的保單，舉例來說，「康健人壽心滿醫足特定傷病健康保險」就提供多達 33 項特定傷病保障，另外包含 4 項特定輕度傷病與 29 項特定重大傷病的健康外溢保單。

康健人壽指出，保險期間內保戶可獲得累計最高 300 萬元給付的保險金，包含罹患特定傷病時整筆給付的特定輕度傷病保險金及特定重大傷病保險金，以及長達 60 個月的生活照護保險金，讓保戶安心治療休養。

此外，身體健康的保戶，經確認符合保單條款所定之 A + 體位就可年年享有 10% 保費回饋，投保 20 年期估算，最高可節省達 2 年保費。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，近年來保險觀念已從「事後的理賠補償」轉變成「事前的風險預防」，更將成為保險商品發展的新趨勢，而歸納保戶需求與偏好可發現，「健康檢查」及「保費折扣」是消費者最喜歡的健康獎勵模式，讓保險不再只是提供財務保障的支持，而是進化為消費者的健康管理師。