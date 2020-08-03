颱風來勢洶洶 房屋可保超額颱風洪水險求保障

哈格比颱風有增強且暴風圈擴大趨勢，全台許多縣市都出現豪大雨，南山產物提醒民眾及早做好防颱準備，並牢記「加、減、乘、除」防災四原則；更提醒民眾，颱風季節將屆，平時就要為住宅投保「超額颱風洪水險附加條款」，避免一旦發生損失，後悔保障不夠周全。

根據內政部消防署統計，近 10 年共有 47 個颱風侵襲臺灣，平均每年有 4.7 次颱風侵襲，往往出現持續性的豪大雨；此外，受到氣候變遷影響，現在梅雨季所帶來的雨勢，造成洪水或淹水等情形，傷害程度也已經不亞於颱風季節時所發生的狀況。

南山產物提醒，住宅火險主保單雖已有擴大「住宅颱風及洪水災害補償保險」的承保項目，但因有分區訂定賠償限額，保障限額為新臺幣 7000、8000、9000 元不等，若發生颱風洪水事故，賠償金恐不足，因此建議另外加保「超額颱風洪水險附加條款」。

不過南山產物提醒，民眾若中途於颱風季節才加保，其保費仍須以一年期計算收費，而且如果中途單獨退保，保費也不予退還，因此在規劃住火險時，建議一同規劃超額颱風洪水險附加條款，讓財產更有保障。

南山產物舉例，以新北市五層樓公寓 2 樓、25 坪大小，加保超額颱風及洪水保險以建築物保額為 202 萬元，一年參考保險費約 1815 元，等於平均每日只要多繳 5 元，即可輕鬆轉嫁風險，減輕自身財產損失。

面對哈格比颱風豪雨來襲，除了投保超額颱風洪水險確保財產安全之外，南山產物也提出「加、減、乘、除」防災四原則：一、「加」強警覺，密切掌握天氣最新消息，隨時注意是否有豪雨特報或溢堤等狀況。二、「減」少外出。三、「乘」車安全要注意，如住所地勢較低窪，應及早將車輛停往高處，以免愛車成了泡水車。四、「除」去泥沙堆積，留心居家四周排水系統，隨時探看是否有淤積或迴漲現象。