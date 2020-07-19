〈疫後旅行保障〉旅平險升級 租車、離島險樣樣來 上山下海也有保險

新冠肺炎疫情影響，租車自駕出遊的需求攀升，許多產險公司都將旅平險升級，提供租車事故補償費用，甚至直接推出「短期租借車險」；不只車險，針對離島旅行，也有班機延誤補償等；此外，隨著暑假到來，戶外旅遊增加，民眾從事登山、海域活動，也可以投保專屬的登山險和海域險。

疫情緩和後，國內旅行報復性反彈，國人對國內旅遊保險方案內容詢問度跟著提高，許多產險業者順勢推出加強版旅平險，像是國泰、新光產險看準租車自駕旅遊商機大，其旅平險都有租車事故補償費用，不僅如此，國泰產險升級的項目包括：租車事故補償費用、交通費用補償保險金、國內班機延誤、信用卡盜用損失費用等。

而新光產險推出旅遊保險並結合租車保險，除了旅遊保險本身一般身故、失能、傷害醫療等保障外，內容還含括車體險和乘客險及第三人責任險，不只可補償第三人的體傷、財損費用，再加上車體損失責任及車內的乘客體傷責任保險，讓消費者出遊更安心。

新安東京海上產險更是直接推出「短期租借車險」，無論是向車行租車或親友借車，只要在出門前 1 小時，直接利用手機至線上投保平台購買「短期租借車險」，30 秒快速試算，僅須輸入基本資料和方案，平均約 3 分鐘完成投保，少少保費即可保障租車、借車碰撞事故及第三人責任的損失。

因為疫情不能搭飛機出國，不少人選擇離島旅遊，國內班機因天氣延誤或取消是民眾最常遇到的不便事，新光產險旅平險特別增加「國內班機延誤」及「額外住宿與交通費用」的補償，甚至旺旺友聯、國泰產險、泰安產險是直接推出適合喜歡搭飛機去離島玩的民眾「離島旅遊平安險」。

若是選擇遊山玩水行程的人，有專屬的「登山綜合保險」、「海域活動綜合保險」，富邦產險、國泰產險、旺旺友聯產險、新光產險、兆豐產物保險都有這兩險種。

國泰產險指出， 衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等是屬於高度風險活動，因此，在投保旅行平安保險時，可能遭到保險公司拒絕，且這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，也因為「疾病」或「意外」的界定模糊，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。為減少這類糾紛，並響應金管會保險局「世界海洋日、保險不缺席」政策，愈來愈多業者推出「海域活動綜合保險」。