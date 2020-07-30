〈美股早盤〉美國Q2 GDP跌幅創新高 就業市場陷停滯 道瓊早盤挫近400點

美國第 2 季 GDP 跌幅創歷史新高，加上就業市場指標處於停滯，週四 (30 日) 美股主要指數早盤開低，道瓊下挫近 400 點，標普跌幅逾 1%，台積電 ADR 跌逾 2.5%。

美國商務部公布 Q2 實質 GDP 季增年率暴減近 33%，儘管數據未如市場預期慘烈，跌幅仍創下歷史新高。其中，佔美國經濟三分之二的個人消費支出下跌 34.6%，為拖累整體經濟活動下挫的主要因素。

另外，美國勞工部週四 (30 日) 發布最新失業數據，截至 7 月 25 日當週，美國初領失業金人數來到 143 萬人，市場預期為 145 萬人，前值自 141.6 萬人上修至 142.2 萬人，與上週相比，就業市場幾乎處於停滯狀態。

亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、谷歌 (GOOGL-US) 及臉書 (FB-US) 等科技巨頭將於週四 (30 日) 美股盤後公布 Q2 財報，上述企業總市值約達 5 兆美元，幾乎為標普 500 指數成份股總市值的兩成。

截至台北時間週四 (30 日)21 時許：

道瓊指數下跌 393.51 點或 -1.48%，暫報 26146.06 點

那斯達克下跌 87.28 點或 -0.83%，暫報 10455.67 點

標普 500 下跌 32.77 點或 -1.01%，暫報 3225.67 點

費半下跌 2.06 點或 -0.1%，暫報 2104.24 點

台積電 ADR 下跌 2.53% 至每股 80.58 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.543%

紐約輕原油下跌 2.45% 至每桶 40.26 美元

布蘭特原油下跌 2.01% 至每桶 42.87 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1970.70 美元

美元指數下跌 0.16% 至 93.28 點

美股早盤道瓊日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

高通 (QCOM-US) 早盤上漲 9.46%，至 101.83 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 48.93 億美元

稅前獲利報 8.68 億美元

淨利報 8.45 億美元，低於去年同期淨利 21.49 億美元

稀釋後 EPS 報每股 0.74 美元，低於去年同期的 1.75 美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 48.9 億美元，略高於 Refinitiv 預期的 48 億美元

稅前獲利報 11.04 億美元

淨利報 9.82 億美元

稀釋後 EPS 報每股 0.86 美元，年增 8%，高於 Refinitiv 預期的 0.71 美元

科沃 (QRVO-US) 早盤上漲 7.17%，至 123.55 美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 7.875 億美元，高於分析師預期的 7.299 億美元 (FactSet 調查)

純益報 9690 萬美元

稀釋後 EPS 報 0.83 美元

毛利率報 41.4%

營業利益報 9270 萬美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

毛利率報 48.6%

純益報 1.751 億美元

稀釋後 EPS 報 1.5 美元，高於分析師預期的 1.13 美元 (FactSet 調查)

營業利益報 2.037 億美元

伊士曼柯達 (KODK-US) 早盤上漲 24.88％，至 41.46 美元。

在柯達宣布獲得 7.65 億美元政府貸款，用於生產美國學名藥後，柯達昨 (29 日) 盤中一度飆漲逾 500%，並十度觸發熔斷，目前市值來到 14.5 億美元。

在底片業務飽受虧損，柯達依據美國《國防生產法》，幫助美國加快國內藥物產速，以擺脫對中國、印度進口藥物的依賴。

每日關鍵經濟數據：

美國 Q2 GDP 季增年率報 -32.9%，預期 -34%，前值 -5%

美國 Q2 消費者支出季增年率報 -34.6%，預期 -37%，前值 -6.8%

美國 Q2 核心 PCE 指數季增年率報 -1.1%，前值 1.7%

美國上週初領失業金人數報 143 萬人，預期 145 萬人，前值上修至 142 萬人

美國上周續領失業金人數報 1702 萬人，前值下修至 1615 萬人

美國 Q2 GDP 暴跌 32.9%，為史上最大跌幅 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

巴克萊 (Barclay) 美國首席分析師 Michael Gapen 表示：「美國 Q2 GDP 的糟糕數據不是一項新消息，市場早有預期，但仍須關注跌幅有多深，才能知道要花費多久時間才能重新爬起。」