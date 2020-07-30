優群Q2純益寫新高 上半年獲利暴增近9成 EPS 3.38元

連接器廠優群 (3217-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，受惠筆電需求強勁，帶動記憶體、M.2 及 type-C 連接器出貨暢旺，稅後純益 1.61 億元，季增 38.1%、年增 75%，每股純益 1.96 元；上半年稅後純益 2.77 億元，年增 89.9%，每股純益 3.38 元。
優群第二季營收 7.01 億元，季增 48.1%、年增 68.8%；毛利率 46%，季減 1.4 個百分點、年增 5.5 個百分點；營益率 29.4%，季增 1.2 個百分點、年增 8.9 個百分點；稅後純益 1.61 億元，季增 38.1%、年增 75%，每股純益 1.96 元。
優群上半年營收 11.75 億元，年增 27.1%、毛利率 46.6%，年增 7.3%、營益率 28.9%，年增 10 個百分點、稅後純益 2.77 億元，年增 89.9%，每股純益 3.38 元。
展望下半年，法人看好，優群持續受惠伺服器長形雙列直插式記憶體模組 DDR4/5 升級趨勢，以及 M.2 連接器新增客戶、type-C 市占擴大、美系智慧型手機客戶超寬頻、WiFi 模組連接器訂單增加下，單季營收有機會挑戰新高。