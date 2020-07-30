〈華邦電法說〉Q2轉盈 EPS寫6季新高 上半年每股賺0.16元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (30) 日召開法說，並公告第 2 季財報，受惠推升毛利率走揚帶動，單季稅後純益 8.38 億元，較上季轉盈，年增 81.4%，每股純益 0.18 元，寫近 6 季高點，中止連 2 季虧損；上半年稅後純益 7.57 億元，年減 2 成，每股純益 0.16 元。

華邦電第 2 季在遠距教學、居家辦公等應用需求成長帶動下，加上產品、客戶組合有利，推升毛利率與稅後純益走揚。

華邦電第 2 季營收 127.53 億元，季增 10.43%，年增 6.17%，毛利率 29%，季增 5 個百分點，年增 3 個百分點，營益率 7%，季增 7 個百分點，年增 5 個百分點；稅後純益 8.38 億元，較上季轉盈，年增 81.4%，每股純益 0.18 元。

華邦電上半年營收 243.02 億元，年增 6.13%，毛利率 27%，年減 2 個百分點，營益率 4%，與去年同期持平；稅後純益 7.57 億元，年減 21.3%，每股純益 0.16 元。

華邦電上半年 DRAM 產品營收占比 44%，位元出貨量年增近 2 成；Flash 產品營收占比 56%，營收年增率超過 2 成，主要來自通訊、筆電等應用需求升溫，使第 2 季 Flash 產品線出貨量創單季新高。

從產品應用來看，上半年通訊電子占比 34%、消費性電子 24%、電腦相關 22%、車用及工業用相關 20%。