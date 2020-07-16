台達電推三大應用解決方案 鎖定歐非及中東市場

台達電 (2308-TW) 今 (16) 日舉辦「 Pioneering Energy-Efficient Infrastructure Technologies」線上數位展，以互動展示 5G 與 IoT 邊緣運算、電動車充電和智能製造的創新方案及產品，全新推出的 SmartNode 預製模組化資料中心基礎設施解決方案，鎖定歐洲、中東及非洲 (EMEA) 區市場。

台達電表示，因應 5G 與 IoT 邊緣運算趨勢，SmartNode 模組化資料中心基礎設施解決方案，能快速、彈性建置資料中心，滿足 5G 及 IoT 邊緣運算大趨勢下的設備需求，應用在邊緣運算、物聯網和有低延遲要求的領域，包含自動駕駛、遠距醫療保健和 OTT 媒體服務等。

而新一代電動乘用車、電動卡車和電動巴士需要充電速度更快、功能更強大的充電系統，台達電也推出 UFC200 電動車直流快速充電樁，具備最高可達 200kW 的充電輸出，並能同時為 2 輛車各提供 100kW 輸出功率的直流充電，為充電站營運商 (CPO) 和車隊管理提供了解決方案。

DIAStudio 智能機台建置軟體 (SMS) 從產品選型、程式編程到產品參數匯出皆在統一的平台，可以快速有效開發機台系統。從一開始選取特定元件及產品、後續的設計程序；到最後可以在 PLC(可程式控制器)、HMI(人機介面) 或文本顯示器之間共享標籤資訊，打造完整的操作界面。