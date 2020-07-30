〈電子支付票證合一〉政院通過電子支付管理條例修正案 建立跨機構平台金流互通

行政院會今 (30) 日拍板通過金管會擬具的「電子支付管理條例」修正草案，把原本的電子支付、電子票證二元化管理統合為一，函請立法院審議，其中，將開放移工小額匯兌業務，並建立電支及電票的跨機構共用平台，如悠遊卡資金也能相互流通。

行政院長蘇貞昌表示，透過擴大電子支付機構的業務範圍，開放跨機構間互通金流服務，增加民眾支付的便利性，可為台灣電子化支付及行動支付營造良好發展環境，加速普惠金融的推動，也是我國儲值支付工具發展的重大里程碑，請金管會與立院朝野各黨團積極溝通協商，早日完成修法程序。

金管會銀行局長莊琇媛在行政院會後記者會上說明，近年電子票證與電子支付的界定越來越模糊，業者陸續有擴大業務的需求，且實體載具與虛擬帳戶的風險控管也有不一致的情況亟待處理。

莊琇媛表示，此次修法主要有四大目標，一、透過單一管理法則來衡平風險控管；二、打造支付生態圈以促進業者發展空間；三、達到資金流通、通路共享；四、檢討法令並增訂機制。

莊琇媛進一步說明，在擴大業務範圍發展產業上，將開放外籍移工國外小額匯兌，金融商品代理收付採原則開放。此外，民眾將來可使用外幣儲值電子票證。

在開放跨機構間互通金流服務方面，莊琇媛指出，以往電子票證的資金無法移轉至其他帳戶，修法通過後，所有電支、電票機構都必須加入跨機構共用平台，這項措施將有助資金流通，民眾使用更加便利。

除了銀行外，電支機構將來也能辦理匯兌業務，提供民眾及移工多元管道，讓外幣兌換或匯款更加方便。

莊琇媛表示，電子支付機構經營四大核心業務分別為代理收付、儲值、買賣外幣、小額匯兌，此外，附隨業務也越來越多，如電子發票、禮券平台、點數平台等，將來整合後，都可以儲存在 APP 或實體載具中，最終目標就是希望打造以電子支付機構為核心的支付生態圈，囊括民眾的食衣住行育樂。