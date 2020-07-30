〈美股盤後〉Fed維持近零利率 鮑爾一句話激勵美股收紅

週三 (29 日) 華爾街消化企業一系列喜憂參半的財報，早盤美股主指低開，尾盤時段，Fed 公布 7 月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於記者會上稱：「Fed 根本沒有考慮升息」後，激勵美股四大指數進一步上漲，道瓊收紅逾 150 點，費半漲逾 2%，AMD、台積電 ADR 領軍大漲。

美國財政部長梅努欽稱，共和黨和民主黨在新一輪紓困法案的看法相距甚遠，諸如失業保險和企業責任保護等問題上陷入僵局。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,680 萬例，死亡數突破 66.2 萬例。

美國迄今累計確診數超過 439 萬，死亡人數超過 15 萬，加州通報死亡人數增加近 200 人，創單日記錄，世衛 (WHO) 表示，切勿試圖等待獲得群體免疫，這將使醫院不堪重負，還會造成很多人死亡。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 160.29 點，或 0.61%，收 26,539.57 點。

標普 500 指數上漲 40.00 點，或 1.24%，收 3,258.44 點。

那斯達克指數上漲 140.85 點，或 1.35%，收 10,542.94 點。

費城半導體指數上漲 45.90 點，或 2.23%，收 2,106.30 點。

標普 11 大板塊集體攀升，能源、金融與房地產領漲。(圖片：Finviz)

臉書、谷歌等四大科技巨頭執行長週三出席反壟斷調查聽證會，五大巨擎連袂收高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.11%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.92%；臉書 (FB-US) 上漲 1.38%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.01%。

道瓊 30 檔成分股多收紅。摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.42%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.40%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.25%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.11%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 2.62%。

費半成分股漲勢不可擋。AMD (AMD-US) 暴漲 12.54%；美光 (MU-US) 上漲 0.60%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.38%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.73%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.45%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 7.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.09%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 5.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

焦點財報、個股消息

晶片大廠 AMD (AMD-US) 週二盤後公布最新財報，營收超越市場預期。受惠於疫情帶來的居家辦公需求，AMD 上修全年營收預測，激勵其股價週三暴漲 12.54%。

由於消費者需求下滑，航空公司停止採購，商用飛機交機大幅減少，波音 (BA-US) 第二季財報第 2 季虧損超乎市場預期，其股價下滑 2.83%。

通用電器 (GE-US) 週三公布 2020 年第二季財報，虧損 21.8 億美元，主要是新冠疫情導致航空和動力部門銷售額疲軟，其股價下跌 4.49% 至每股 6.59 美元。

川普政府與柯達簽署價值高達約 7.65 億美元的協議，合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分，促使柯達 (KODK-US) 週三盤中一度飆漲逾 570%，收漲 317.61% 至每股 33.20 美元。

繼沃爾瑪，百思買之後，柯爾百貨 Kohl’s (KSS-US) 宣布將在感恩節關閉商店，其股價下滑 0.94%。

華爾街分析

Fed 週三聲明提到，美國經濟發展之路將很大程度上取決於新冠疫情發展。

AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 稱：「這絕對符合我們的預期，他們顯然將經濟的成功與新冠疫情聯繫在一起。」

Alliance Bernstein 固定收益高級經濟學家 Eric Winograd 認為，Fed 應採取更加激進的行動來刺激實體經濟。

Eric Winograd 稱：「他們表現出支持金融市場的緊迫感，沒有表現出支援實體經濟的緊迫性。」

Eric Winograd 表示：「希望 Fed 在 9 月份能做的是提供強化的前瞻性指引，包括一個經濟變數，並表示在通膨超過 2% 之前不會升息。他們還可以控制殖利率曲線，這是 Fed 工具箱裡的東西。」