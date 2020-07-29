〈台股盤前〉美股、台積電ADR同步拉回 台股慎防短線過熱風險

在熱錢蜂湧推升下，台股在權王台積電 (2330-TW) 領軍下高檔震盪，大盤指數更一度朝「萬三」叩關，但目前資金主要聚焦大型權值股，中小型股相對疲軟，在美股回檔修正、台積電 ADR 股價跳水情況下，台股恐有短線過熱隱憂，難逃修正壓力。

台股本週以來靠熱錢支撐，激勵指數一路驚驚漲，權值股王台積電在買盤追捧下，股價更一度衝上 466.5 元歷史天價，但受國際疫情嚴峻、美中關係緊繃衝擊，多空籌碼持續拔河激戰，導致盤勢形成權值股獨強，中小型股慘遭資金提款的現象。

過去大盤通常由大型權值股帶頭點火，領軍指數、其他類股族群跟進翻揚，而觀察近兩日台股盤勢可發現，儘管指數一路攻上 13000 點關卡，但不論集中市場或店頭市場，兩者同步出現下跌家數大於上漲家數，其中以中小型股為主的櫃買，更是連續 4 天苦吞黑 K 棒。

法人表示，台股目前看似由多頭主導行情，但實際上只有台積電一枝獨秀，其他權值股、族群個股表現仍相對疲弱，包括先前受買盤力捧的生技、被動元件、金融等，在內外資聯手調節下，拖累股價持續翻黑。

法人指出，目前國際疫情不僅尚未平穩，全球爆發二度感染的預期心理更是左右市場變化的關鍵之一，加上美股高檔回測，台積電 ADR 也陷入漲多拉回窘境，台股須留意後市獲利了結賣壓對股市的衝擊。