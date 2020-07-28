土洋聯手佈局PCB族群 外資連兩賣富邦VIX

台股今 (28) 日萬三行情曇花一現，指數高低震盪近 500 點，終場下跌 1.57 點或 0.01%，收 12586.73 點，成交值放大至 3432 億元創歷史天量，三大法人今日合計賣超 113.52 億元，其中，內外資聯手買超 PCB 族群，包括欣興、晶電、金像電及景碩；不過外資持續賣超富邦 VIX 逾 3 萬張，並調節聯電及聯發科近 2 萬張、金額超過 40 億元。

三大法人今日全數站在賣方，外資賣超 72.93 億元、投信續賣 4.34 億元、自營商賣超 36.13 億元，總計賣超 113.52 億元；期貨方面同步做空，外資減碼多單 2192 口，多單未平倉口數降至 29267 口；投信加碼空單 810 口，空單未平倉口數為 33451 口；自營商減碼多單 706 口，多單未平倉口數降至 8482 口。

外資買超方面，第一名為元大台灣 50 反 1 超過 15 萬張，並持續買超 PCB 族群，包括欣興逾 1.8 萬張、晶電 1.7 萬張、金像電 9367 張及景碩 9190 張，另外買超玉山金 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 約 6000 張，英業達、友達及宏碁也獲買超逾 5000 張。

外資今日持續賣超富邦 VIX，賣超逾 3 萬張，累計 2 日調節近 7 萬張，另外賣超標的鎖定電子及金融股，其中電子股包括聯電約 1.4 萬張、華邦電逾 1 萬張、彩晶 8017 張、旺宏 6209 張及聯發科 5754 張，金融股則包括永豐金、第一金及中信金。

投信買超第一名為開發金共 2458 張，欣興 1862 張、精材 1745 張、永豐金 1643 張、漢磊 1533 張；賣超標的包括面板雙虎，友達 3046 張、群創 1500 張，鎧勝 - KY2671 張、台積電 1286 張。

法人表示，儘管指數創歷史新高之際見獲利了結賣壓，但資金持續流向電子族群，加上新台幣持續走強，指數下檔有撐，不過短線技術面過熱，慎防高檔震盪幅度加劇。