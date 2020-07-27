〈台股衝新高〉台灣50水漲船高 收盤價突破百元創新高

台股驚驚漲，與大盤連結台灣 50 也跟著水漲船高，今 (27) 日終場收 103.3 元，衝歷史新高，是目前市場唯一價格突破百元的 ETF。

台股今天在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 兩大權王領軍下，盤中大漲逾 380 點，加權指數一度觸及 12686.36 點波段新高點，與台股大盤連動的台灣 50 盤中價格也衝高至 103.55 元，儘管終場隨台股回檔，價格滑落至 103.3 元，但仍創盤中、盤後價格新高紀錄。

法人表示，從基本面、資金面來看，台股長線仍有一定支撐動能，而與大盤高度連動的台灣 50 也可望受惠於資金行情，推升價格表現優於大盤。

隨著台股回穩反彈，也連帶讓台灣 50 不論是受益人、規模與價格同步增長，其中規模部分，截至 6 月底受益人數已達 17 萬人，今年以來大增逾 8 成；而資金規模也攀升至 1131 億元，較去年底增加逾 7 成。

去年底在外資蜂擁下，帶領台股站上近 30 年波段新高，台灣 50 收盤價落在 96.95 元，下半年起在資金回流挹注下，台股突破「萬二」後持續上漲，台灣 50 的收盤價也突破百元，來到 103.3 元。

法人建議，對於有長線計畫者，建議可續抱台灣 50，不僅可穩定賺取利息收入，也能兼顧未來成長性；至於空手者則可把握兩關鍵，包括「買黑不買紅」與「定期定額」。