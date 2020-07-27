〈台股衝新高〉台股攻新高但仍有1300多家下跌 多空交戰短線回檔風險升溫

台股在台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 助攻下，登高站上 12588.3 點創新高，但專家提醒，雖有熱錢助陣，但目前股市主要靠資金撐場，在全球經濟基本面尚未回穩前，從今天盤勢台積電、聯發科獨強，但仍有 1300 多家股票走跌，顯示內外資持續對峙，多空拔河之際，短線仍有回測風險。

熱錢大浪席捲下，推升台股持續向上挺進，權王台積電開盤不到半小時就亮起漲停紅燈，終場收在 424.5 元站上歷史天價，IC 設計大廠聯發科在買盤力拱下，終場也大漲近 8%，推升市值站上 1.17 兆元，踹下鴻海 (2317-TW) 躍居台股第二大權值股。

啟發投顧副總李永年指出，大盤指數今天主要靠台積電、聯發科兩大權值股支撐，推升指數持續向上攻堅，但從盤勢動態來看，外資主要集中火力鎖定台積電，並持續調節中小型股，導致盤勢呈現權值股多單搶進，中小型股持續拉回整理。

李永年說，台股目前本益比還不到 20 倍，還在合理水準範圍內，要注意的是，不論是台股、美股現在站上高點，主要是因為新冠肺炎爆發，全球央行大力量化寬鬆，在資金行情支撐下帶動股市反彈，股市表現其實與經濟基本面表現脫鉤。

儘管三大法人持續買超台股，但李永年說，實際上不論內外資仍是賣超多買超，尤其是內資對台股態度更是謹慎，這也是為什麼今天股市只有台積電、聯發科獨紅，中小型股表現疲軟的原因。

李永年提醒，外資雖有回頭回補台股，但在內資持續調節下，台股目前呈現內外資兩道勢力拉扯狀態，須留意一旦中小型股也開始加入追漲行列，屆時很可能代表這波資金行情即將邁入末升段，恐有拉回修正風險。