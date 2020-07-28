〈台股盤中〉熱錢續捧一度觸及「萬三」 估量可望創紀錄

熱錢滾滾湧推升台股持續衝高爆罕見巨量交易，在權王台積電領軍下，今 (28) 日盤勢仍由半導體掌多頭兵符，早盤大漲逾 400 點，盤中指數突破「萬三」，不過觸及 13031 點後隨即面臨賣壓調節，指數回落至「萬二」，在資金行情拉抬下，成交量預估突破 4000 億元，有機會挑戰歷史最大量。

台股曾在 2000 年 1 月 11 日、2007 年 7 月 26 日，及今年 3 月 13 日出現單日成交量超過 3000 億元的紀錄，今日在權王台積電續強的挹注下，台股價量齊揚，早盤成交量已高達 1500 億元，今天成交量如能突破 4000 億元，有機會創下歷史新高交易量。

台股、新台幣今天持續股匯齊揚，新台幣在資金持續蜂湧下，早盤一度強升 2.4 角、新台幣兌美元一度升破 29.3 元關卡；台股集中市場仍由台積電獨撐，早盤指數大漲 443 點；但中小型股仍不敵內資賣壓襲擊，早盤短暫翻紅走揚後翻黑，盤勢持續呈現權值股與中小型股分歧。

權王台積電今天多頭氣勢不減，早盤以 464 元開出後直奔漲停關門，但受賣壓湧現影響，股價 9 點 30 分後賣壓出籠迫使漲停打開，但盤中股價仍有 7% 以上漲幅；而昨日甫登上第二權值股的聯發科，早盤股價衝高大漲逾 3% 後，盤中在賣壓調節下股價翻黑，

台積電股價衝高持續加惠半導體族群，聯電、矽統盤中衝上漲停關門，凌陽、台勝科、矽格、景碩、力成等在買單追捧下股價也同步翻紅；IC 代工廠聯電盤中爆出 12.91 萬張巨量交易，亮起漲停紅單，股價衝上 23.85 元關門，盤中仍有 4.5 萬張買單排隊。

生技類股股價盤中擺脫疲弱頹勢，在資金回頭擁抱下，新藥研發族群中的逸達盤中亮漲停紅燈，生華科、健亞、藥華藥、寶齡富錦等個股在買單敲進下，盤中股價同步翻紅。

法人表示，美國新一輪救市計畫促使熱錢持續湧入亞股，台股在外資續捧下數持續高檔震盪，成交量可望衝上歷史新高，但要注意的是，外資買超標的多半集中大型權值股，內資則持續觀望調節中小型股，留意個股開高走低，不宜貿然進場追高。