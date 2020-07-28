全球央行瘋狂撒錢 法人看好台股可望再叩關「萬三」

台股在國際熱錢力拱下指數站上近 30 年新高，成為全球少數正報酬的市場，投信認為，全球央行目前至少釋出 5 兆美元資金，強大的貨幣寬鬆政策可望支撐台股走勢，有機會進一步朝「萬三」叩關，點名看好電子、零接觸等相關商機。

台股今 (28) 日在熱錢續捧下價量齊揚，盤中大漲逾 400 點，指數一度觸及近 30 年新高 13031 點，隨後在獲利了結賣壓出籠下指數拉回整理，終場小跌 1.57 點，成交量放大至 3432 億元。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，美國聯準會表態將維持低利率至 2022 年，國際熱錢持續湧入台股，6 月以來外資連續買超，7 月大盤指數更一路衝高，指數站上歷史高點，讓台股成為全球股市少數正報酬的市場。

詹祖光表示，觀察目前法人動向，選股策略已開始往後看至 2021 年，並將評價基礎定位在 2021 年，建議操作策略在於尋找有中長期結構性成長機會的標的，並加碼布局中國去「美國化」趨勢受惠的 IC 設計、封測材料類股，以及下半年有旺季效應的蘋概股，長線則仍看好 5G、雲端伺服器、半導體。

詹祖光也說，儘管有資金行情支撐，但隨著美中摩擦升溫、國際疫情尚未趨穩，以及年底登場的美國總統大選，國際政經動盪對經濟復甦力道的影響都會左右台股表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，全球三大央行資產規模迅速攀升有利台股評價面提升，且評價面往往為落後反映，例如 2008 年三大央行啟動 QE，隔年 2009 年 P/B 評價快速由 1 倍提升至 1.86 倍。

葉獻文認為，雖然目前台股 P/B 為 1.7 倍水準，但在資金行情持續助威下，加上三大央行寬鬆規模、力道更勝以往，預期將仍持續推升台股上漲機會。

至於權值股王台積電 (2330-TW) 日前法說釋出正面訊息，儘管股價略有漲多拉回，但投信認為，台積電第 2 季獲利持續創新高，第 3 季又有 5G 智慧型手機與高效能預算等需求加持，可望帶動供應鏈沾光受惠，預期將有助加快外資回補進度。

儘管國際疫情尚未趨緩，但保德信投信認為，如果各國沒有再度封城或鎖國，風險性資產可望持續上揚，目前包括美國、歐盟等國家為提振經濟陸續祭出救世方案，預估短線波動修正後，台股可望再創新高。