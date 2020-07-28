〈財報〉日產汽車上季營業虧損報1539億日圓 全年淨損估6700億日圓

日產汽車 (7201-JP) 週二 (28 日) 盤後公布了最新財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的營業虧損報 1539 億日圓，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，全球各地市場的新車銷量皆出現大幅下滑。全年度歸屬公司股東淨損預估為 6700 億日圓，連續 2 年出現虧損。

該公司股價週二 (28 日) 收在每股 410.8 日圓，較上個交易日下滑 4.33% 或 18.6 日圓。

日產汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的財報關鍵數據：

營收報年減 50.5% 至 1 兆 1741 億日圓。

營業虧損報 1539 億日圓。(去年同期營業利益報年減 98.5% 至 16 億日圓)

經常虧損報 2322 億日圓。(去年同期經常利益報年減 77.8% 至 353 億日圓)

歸屬公司股東淨損報 2855 億日圓。(去年同期歸屬公司股東純益報年減 94.5% 至 63 億日圓)

上一季 (Q1) 日產汽車在全球市場的新車銷量報 64.3 萬輛、年減 47.7%，較去年同期的 123.1 萬輛出現大幅減少。在肺炎疫情的影響下，全球各洲及美、日等主要市場的新車銷量都出現萎縮。

詳細數字方面，日本市場 (含 K-Car) 年減 33.7%，北美市場年減 50.8%(其中美國年減 49.5%)，歐洲市場年減 60.1%，亞洲市場年減 42.5%(其中中國年減 39.9%)，其他市場年減 56.7%。

年度財測：(2021 年 3 月期：2020 年 4 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日)

營收預估年減 21.0% 至 7.8 兆日圓。

營業虧損預估為 4700 億日圓。(歷史新高)

歸屬公司股東淨損預估為 6700 億日圓。連續 2 年出現虧損。

預計本年度停止配息。在上年度則是每股配發 10 日圓股利。

前董事長戈恩 (Carlos Ghosn) 所採取的擴張路線，導致日產汽車的競爭力轉弱，還有新冠肺炎疫情也對銷售帶來影響。

另外由於肺炎疫情造成本季 (Q2) 的業績預測困難，日產汽車也因此未公布相關數據。